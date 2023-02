Craig Breen e Hyundai primeggiano al termine di un interessantissimo day-1 del Rally di Svezia, secondo appuntamento del FIA World Rally Championship. L’irlandese precede Ott Tanak (Ford) e Esapekka Lappi (Toyota), rispettivamente a +2.6 ed a +11.2.

Rally Svezia day-1: Breen rientra da protagonista, ‘Kalle’ paga la posizione di partenza

Dopo il successo nella breve prova di 5km (Umeå Sprint) indetta nella giornata di ieri, segmento che è stato ripetuto quest’oggi come SS8, Kalle Rovanperä ha tentato di confermarsi al vertice nei 10.76 km della Brattby 1.

Il finnico si è ritrovato ad aprire la strada per l’intero day-1, una condizione critica che puntualmente si ripete in tutti gli eventi non asfaltati. Il #69 di Toyota ha sofferto la posizione di partenza, il 22enne ha perso 12.5 secondi dalla testa della corsa.

Il migliore è stato l’irlandese Craig Breen, irlandese che torna nel Mondiale con Hyundai dopo una complessa stagione con Ford. Il terzo pilota ufficiale del brand coreano ha strappato il comando delle operazioni con 3.8 secondi sull’estone Ott Tanak (Ford/M-Sport) e 5.4 sul finlandese Esapekka Lappi (Toyota).

‘Kalle’ tenta di recuperare, Ford attacca con Tanak

‘Kalle’ ha tentato di recuperare sin dalla SS3, vinta con 1 secondo di margine sul connazionale Lappi. Quest’ultimo riuscirà a confermarsi in terza piazza nella graduatoria assoluta, presente con 2.7 secondi di scarto da Tanak che nel frattempo agguantava la leadership con 1.9 di margine su Breen.

La situazione non è cambiata nei minuti seguenti, il campione del mondo 2019 si è confermato in vetta dopo la SS4. Il segmento più lungo della giornata ha visto difendersi il nuovo portacolori di M-Sport che ha saputo concludere la mattinata con 2.1 secondi su un brillate Breen.

Quarto posto assoluto a meno di un secondo dalla terza piazza di Lappi per Rovanperä, mentre è da evidenziare l’ottima performance da parte del giapponese Takamoto Katsuta. Il #18 del gruppo si è imposto nella SS4 con solo 3 decimi di scarto sul teammate Rovanperä, abile a compiere alla perfezione l’ultimo tratto del percorso.

Rally Svezia day-1: Breen all’attacco con Hyundai, Katsuta esce di scena

Il pomeriggio è iniziato nel peggiore dei modi per Katsuta, in difficoltà dopo aver colpito un cumulo di neve. Il nipponico ha perso diverso terreno rispetto ai rivali, mentre Breen tornava protagonista imponendosi nella SS5 davanti al francese Pierre Louis Loubet (M-port/Ford) e Lappi, rispettivamente a +7.8 ed a +8.5.

Il secondo passaggio sulla ‘Brattby 2’ ha modificato anche la graduatoria generale, l’irlandese di Hyundai ha saputo tornare in cima alla graduatoria generale con ben sette secondi su Tanak. Ripresa difficile per il nativo di Kärla, in lotta durante il successivo segmento per il mantenimento della seconda piazza overall dall’attacco di Lappi.

Inizio pomeriggio difficile anche per ‘Kalle’ ed il belga Thierry Neuville. Il primo ha pagato ancora una volta la posizione di partenza, mentre il #11 di Hyundai ha danneggiato la propria i20 impattando contro la neve.

Molto interessante anche la SS6 con l’uscita di scena definitiva da parte di Katsuta dopo il crash nella SS5. Toyota ha perso una delle tre auto ufficiali, mentre Tanak tentava di minacciare il primato assoluto di Breen.

La Ford #8 si è distinta nei ‘Sarsjöliden 2’, M-Sport ha provato ad accorciare le distanze da Breen. La missione non è riuscita, il 33enne nativo di Slieverue si è infatti confermato oltremodo competitivo sulla neve svedese, abile nel vincere la SS6 con oltre due secondi di margine su tutti.

SS7 e SS8, Breen resiste al contrattacco di Tanak

Le ultime due asperità della giornata non hanno mancato di regalare parecchi momenti interessanti. Iniziamo dalla SS7 con un timido tentativo di rimonta da parte di Tanak, abile a vincere la speciale ed a recuperare 4 secondi ed un decimo a Breen.

L’irlandese si è ritrovato a lottare contro l’estone anche nella seguente SS8. L’ex portacolori di Hyundai, galvanizzato dopo lo splendido acuto ottenuto durante la ‘ Botsmark 2′, ha tentato di concedere il bis in occasione dell’ Umeå Sprint 2.

La località che come nel 2022 accoglie il parco d’assistenza non ha però cambiato le carte in tavola, una situazione che potrebbe ribaltarsi nella lunghissima giornata di domani. Il 33enne di Hyundai vanta al momento 2.6 su Tanak, abile a riportare Ford ed M-Sport tra i grandi. Quest’ultimo è stato perfetto anche nell’ultima fatica del day-1, sempre più vicino alla testa della corsa dopo otto serrate speciali.

Toyota segue con Lappi, il britannico Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, rispettivamente presenti in classifica nell’ordine a +11.6, +26.5 ed a +31.1. Neuville insegue da lontano dopo una giornata particolarmente complessa, mentre è da sottolineare un debutto con Toyota per Lorenzo Bertelli. Il nostro connazionale è stato coinvolto in un impatto contro la neve nel pomeriggio, una spiacevole situazione per l’unico italiano iscritto in questi anni nella top class.

Appuntamento a domani per una nuova giornata sulle nevi scandinave, sette segmenti si svolgeranno a partire dalla Norrby 1 (12.54 km).

Luca Pellegrini