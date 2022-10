Sébastien Ogier non sbaglia nel day-3 del Rally di Spagna e torna a vincere nel FIA World Rally Championship. Il francese di Toyota si impone per la prima volta in questo 2022 ottenendo il 55mo acuto in carriera. Il nativo di Gap ha ottenuto la prima gioia tra le ‘Rally1’, la quarta in carriera sull’asfalto della Catalogna.

Rally Spagna day-3: Ogier vince, Toyota mette in bacheca un nuovo titolo

Sébastien Ogier, dopo un sabato perfetto, ha amministrato la situazione per le ultime quattro tappe. Il primo passaggio sulla ‘Pratdip 2‘ e la ‘Riudecanyes 2’ non ha regalato particolari soprese ad eccezione di una decisa risposta di Thirry Neuville (Hyundai) sul finnico Kalle Rovanperä (Toyota), in difficoltà nella SS17.

Il belga ha saputo guadagnare un totale di 14.7 secondi sul 22enne, terzo alla vigilia delle ultime prove. Nono posto overall, invece, per l’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford), in difficoltà nella mattinata con un significativo danno all’anteriore dopo aver sbagliato una piega verso destra.

Gli ultimi due impegni del week-end non hanno regalato sorprese, Toyota ha messo in bacheca un nuovo bellissimo successo con Sébastien Ogier che si sposa alla perfezione con il titolo costruttori 2022. Neuville e Rovanperä hanno concluso il podio, rispettivamente a +16.5 ed a +34.5. L’estone Ott Tanak e lo spagnolo Dani Sordo hanno concluso nell’ordine un evento che purtroppo ha visto nuovamente in difficoltà Ford, mai della partita per le prime piazze.

MANUFACTURERS' WORLD RALLY CHAMPIONS 2022! 🙌 Thank you to all of our partners and fans for the support to make this season possible! 🙏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyRACC #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/qbzgkFTc7a — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 23, 2022

Luca Pellegrini