Sébastien Ogier ha allungato nel day-2 il proprio margine nella classifica provvisoria del Rally di Spagna. Il transalpino di Toyota precede Thierry Neuville e Kalle Rovanperä nella graduatoria assoluta alla vigilia delle ultime quattro tappe del dodicesimo atto del FIA World Rally Championship 2022.

Rally Spagna day-2: Ogier controlla la corsa, Greensmith out

Dopo una giornata quasi perfetta da parte di Toyota, il sabato in quel di Salou si è aperto con un timido tentativo di rimonta da parte di Thierry Neuville. Il portacolori di Hyundai ha provato in tutti i modi a recuperare sulle Yaris ufficiali, presenti in prima ed in seconda piazza dopo la SS9.

La situazione è presto cambiata nella SS10, segmento di 20.19 km. La ‘Querol – Les Pobles 1′. Ogier ha infatti messo in chiaro la propria superiorità allungando nuovamente con 9.7 secondi su Kalle Rovanperä (Toyota) e 14.2 sul già citato #11 di Hyundai.

Il primo vero colpo di scena della giornata è arrivato nell’undicesima tappa con una lunga neutralizzazione dopo un violento impatto con le barriere da parte del britannico Gus Greensmith. La Ford ‘Puma’ del britannico ha letteralmente bloccato la strada dopo aver colpito le barriere di protezione, la speciale è stata successivamente annullata.

Ogier dominatore della scena

La Toyota Yaris #1 di Ogier ha letteralmente dominato la scena. La SS12 e la SS13 hanno visto il transalpino allungare su Rovanperä e sulle due Hyundai i20 ufficiali, le uniche a poter ancora impensierire gli avversari.

Il finale di giornata ha visto un solo uomo al comando. Il pluricampione del mondo si prepara ora per chiudere al meglio la rassegna in quel di Salou, determinato a gestire gli oltre 20 secondi che ha avrà a disposizione su Rovanperä e Neuville che nella SS15 si sono contesi il secondo posto provvisorio. Il neo campione del mondo ha ceduto il posto al rivale per un solo secondo e quattro, pronto per rifarsi nella day-3.

Non pervenuti, invece, i rivali che dopo un venerdì in ombra non hanno retto il ritmo degli avversari. Il migliore attualmente è Ott Tanak (Hyundai), quarto a +36.6 da Ogier che attualmente sembra irraggiungibile.

Appuntamento a domani dalle 7.00 per l’inizio delle ultime quattro speciali.

Luca Pellegrini