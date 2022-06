Ott Tanak domina il day-3 e vince il Rally di Sardegna 2022, quinto appuntamento del WRC. Prima gioia dell’anno per l’estone e per Hyundai con le nuove auto ibride al termine di un fine settimana praticamente perfetto. Secondo posto per l’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford) davanti allo spagnolo Daniel Sordo (Hyundai), rispettivamente a +1.03 ed a +1.33.

Rally Sardegna day-3: Tanak controlla la corsa e vince

Dopo una modifica della classifica generale in seguito ai problemi avuti nella SS17, la terza ed ultima giornata di prove si è aperta con Tanak ancora leader con 46 secondi netti di margine su Breen ed 1 minuto e 6 su Sordo.

La SS18 ha visto il ritorno in azione del finnico Esapekka Lappi (Toyota) ed il belga Theirry Neuville (Hyundai), out per due incidenti nel day-2. La classifica è rimasta intatta, il campione del mondo 2019 ha portato a 49.7 il proprio gap a Breen sulla prima delle vetture di M-Sport (Ford).

Il primo passaggio sulla ‘Sassari – Argentiera’ ha visto il miglior tempo del belga Thierry Neuville, determinato con la propria Hyundai a prendersi la soddisfazione dei punti della ‘Power Stage’. Molto più conservativa, invece, l’azione di Tanak che riusciva in ogni caso ad incrementare la propria posizione sui rivali.

Dopo una SS20 che ha ricalcato perfettamente la SS19, la ‘Power Stage’ conclusiva ha certificato il successo di Tanak. 15ma affermazione in carriera per il nativo di Kärla Parish, la seconda nel ‘Bel Paese’. Sesto posto nella tappa conclusiva per il vincitore dell’evento sardo con oltre 10 secondi da Neuville, primo sul finnico Kalle Rovanpera che resta padrone della categoria

Prossima gara a fine mese in Kenya, nuovamente sulla terra.

Luca Pellegrini