Ott Tanak e Hyundai prendono il largo al termine del day-2 del Rally di Sardegna, quinta prova del FIA WRC 2022. Giornata perfetta per l’estone del marchio coreano, semplicemente perfetto in tutti gli impegni odierni. Ford insegue con M-Sport inseguono il #8 del gruppo, in vantaggio di oltre 1 minuto.

Rally Sardegna day-2: Tanak allunga, Lappi e Neuville si ferma

Dopo un day-1 ricco d’emozioni, la SS10 ha aperto la giornata di sabato. Tanak è stato semplicemente perfetto, una situazione completamente differente rispetto a quella vissuta da Lappi. Il finlandese ha sbagliato una piega verso sinistra, un’errore imperdonabile che ha concluso anticipatamente l’avventura in Sardegna della Toyota Yaris #4.

La ‘Tempio Pausania 1’ ha regalato il primo vantaggio nella graduatoria overall al campione del mondo 2019 che senza Lappi vantava 21.5 secondi di vantaggio sull’irlandese Craig Breen (Ford/M-Sport) e 28.2 sull’iberico Dani Sordo. Inizio giornata da dimenticare anche per Pierre Louis Loubert (Ford/M-Sport), rallentato da una foratura negli ultimi chilometri.

La SS11 ha confermato in cima al gruppo Tanak, semplicemente il più forte. Il margine è lievitato a +31.8 su Breen, mentre Neuville cercava disperatamente di recuperare nella graduatoria generale dopo un nuovo venerdì da dimenticare.

Il tentativo è fallito per il #11 di Hyundai, out dopo un incidente nella SS12. Il terzo impegno dell’evento non cambiava invece il padrone della manifestazione con Tanak sempre più leader su Breen e Sordo, attardati di oltre 25 secondi, una situazione che non è cambiata nella 13ma frazione. La ‘Erula – Tula 2’ ha mantenuto in vetta Hyundai, all’assalto delle prime due piazze con l’estone e lo spagnolo.

Tanak allunga senza commettere errori

La 14ma tappa ha aperto il pomeriggio con Tanak semplicemente imbattibile. Ritmo impressionante per il padrone del Rally Sardegna 2022 che ha messo tra la propria Hyundai e la Ford (M-Sport) di Breen altri 6 secondi e 2. Terzo posto overall provvisorio per Sordo, ancora avanti a Loubet.

La sfida tra questi due è entrata nel vivo nella 15ma frazione, caratterizzata da un’incredibile salvataggio da parte dello spagnolo. Il distacco tra i due è sceso a poco più di 10 secondi, mentre Tanak continuava indisturbato il suo dominio.

La musica è rimasta la medesima nella SS16, prova controllata al meglio dal nativo dal 37enne nativo di Kärla Parish. Breen, Sordo e Loubet si sono accontentati della sfida per la seconda piazza, l’unica disponibile nelle strette strade della Sardegna.

Da segnalare una bandiera rossa durante la 17ma tappa in seguito ad un incidente per Adrien Fourmaux. L’alfiere di M-Sport/Ford ha costretto gli organizzatori a sospendere la competizione dopo un errore in una piega verso sinistra, imprecisione imperdonabile per il francese che ha chiuso anticipatamente la giornata.

Alla ‘ripartenza’ della speciale la lotta non è mancata con Loubet che ha strappato il secondo provvisorio a Breen. 26 secondi dividono i due al termine di una prova che ha visto arretrare Sordo, il più rallentato dalla sospensione della SS17.

Appuntamento a domani con altre tre speciali da non perdere in Sardegna.

Luca Pellegrini