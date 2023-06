Thierry Neuville sopravvive al day-3 vince il Rally di Sardegna 2023, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. Il belga di Hyundai festeggia la terza affermazione in Italia, la 18ma in carriera con un ampio margine sulla concorrenza.

Il 34enne ha gestito alla perfezione le ultime asperità di giornata, il #11 del brand coreano ha completato l’ultimo significativo giorno d’azione precedendo all’arrivo il teammate Esapekka Lappi ed il finnico Kalle Rovanperä con la prima delle Toyota.

Hyundai amministra fino alla fine

Il successo del nativo di St. Vith non è mai stato messo in discussione, la giornata non ha regalato particolari colpi di scena come accaduto nella giornata di ieri quando Lappi e Sébastien Ogier hanno intrapreso una spettacolare bagarre per la leadership overall.

Con oltre 30 secondi di margine, Hyundai ha amministrato la competizione senza lasciare scampo alla concorrenza. Lappi non ha preso rischi nell’inseguimento del compagni di squadra, pilota che non vinceva dal Rally del Giappone della passata stagione.

Toyota si accontenta de podio con il ‘solito Kalle’, campione del mondo in carica che racimola dei punti importanti in vista dei prossimi impegnativi eventi a partire dal Safari che commenteremo a fine mese. Il #69 del brand nipponico ha preceduto il gallese Elfyn Evans, attardato di oltre 2 minuti dalla vetta e mai veramente in bagarre per un posto sul podio.

Quinto posto overall per Andreas Mikkelsen con la prima delle auto della classe WRC 2. Il norvegese ha preceduto nella graduatoria overall e nella classifica della giornata Hyundai di Teemu Suninen, finnico che ha completato l’evento con oltre 1 minuto di ritardo dal rivale.

Solo quattro WRC Rally 1 sono arrivate al traguardo dopo il forfait di Daniel Sordo. Lo spagnolo di Hyundai ha dovuto ritirarsi in seguito alla rottura dello scarico durante gli ultimi chilometri del week-end, una spiacevole situazione per il terzo alfiere di Hyundai Motorsport.

Appuntamento ora a fine mese con il Rally Safari in Kenya.

Luca Pellegrini