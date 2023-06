Doppietta provvisoria per Hyundai Motorsport al termine del day-2 del Rally di Sardegna, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. Thierrey Neuville precede Esapekka Lappi, ritiro per Sébastien Ogier dopo un errore nel pomeriggio.

Il via della giornata è stato più che mai entusiasmante con un duello completamente ad armi pari tra Hyundai e Toyota. Le due case, separate da un solo decimo dopo la conclusione del day-1, hanno ripreso a dare battaglia, una spettacolare situazione che si è spezzata dopo la SS10.

I 21km dell’ Erula – Tula 1 hanno modificato le sorti della manifestazione, Ogier ha infatti guadagnato una serie di secondi preziosi sulla concorrenza. Il #1 di Toyota ha dato spettacolo, il pluricampione del mondo ha confermato la propria superiorità anche nella seguente SS11, tappa conquistata dal belga Thierry Neuville.

La mattinata si è conclusa sotto l’insegna del brand giapponese, il pomeriggio del day-2 è iniziato con l’attacco da parte di Neuville ai danni di Lappi. Le due Hyundai si sono contese i gradini del podio, mentre Ford (M-Sport) era costretta ad assistere in televisione al duello per il successo. Un danno dopo l’attraversamento di un guado ha infatti tradito l’estone Ott Tanak, out con la propria puma dopo la SS10.

La SS12 ha visto un campione significativo nell’economia dell’intero evento. Il maltempo è diventato una determinante, Ogier ha danneggiato la propria Yaris nel corso della Coiluna – Loelle 2 (16km) dopo un violento passaggio all’interno di un guado. Il nativo di Gap ha quindi visto ridursi drasticamente il proprio margine, Lappi e Neuville hanno iniziato a diventare sempre più delle minacce in vista della SS14.

Decisamente più attardati gli altri avversari, consapevoli di non poter fare nulla contro il terzetto di testa. La pioggia è però rimasta una variabile significativa, il maltempo condizionerà non a caso l’ Erula – Tula 2.

The Puma just arrived back to the service park. @MSportLtd boys and girls will investigate what’s the issue and hopefully we are able to continue tomorrow.#WRC #RallyItaliaSardegna #goOtt #TanakFanArmy #rallying pic.twitter.com/WzIisRkMme

