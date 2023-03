Un clamoroso errore da parte di Esapekka Lappi ha spalancato le porte al dominio di Sébastien Ogier, assoluto dominatore del Rally Messico 2023, terzo evento del FIA World Rally Championship. Il francese di Toyota monopolizza la scena, leader assoluto della graduatoria con oltre 30 secondi di scarto sulla concorrenza.

Rally Messico day-2: Lappi sbaglia ed esce di scena

Esapekka Lappi e Séb Ogier, dopo una spettacolare bagarre nel day-1, hanno iniziato subito a fronteggiarsi nella SS11, segmento che ha dato il via ad un lunghissimo sabato d’azione sulla terra di Léon. Hyundai e Toyota non si sono risparmiati, i colpi di scena non sono mancati.

Il primo passaggio sulla ‘Ibarrilla 1’ potrebbe paradossalmente decidere l’intera manifestazione, una situazione spiacevole per Hyundai Motorsport che sembrava in controllo completo dell’evento con Lappi.

Il 32enne nativo di Pieksämäki terminerà presto la propria avventura in Messico, un errore in una piega verso sinistra costringerà la Hyundai #4 al ritiro. I danni sono stati ingenti per il finlandese che dopo aver colpito un terrapieno ha abbattuto anche un palo elettrico. La Stage è stata sospesa, il seguente passaggio valido per la SS15 è stato per ovvi motivi annullato.

Rally Messico day-2: Ogier passa in testa e controlla la gara

Il nativo di Gap ha portato tutti a scuola nelle restanti prove del Rally Messico 2023. Le ultime frazioni della mattinata e soprattutto il ‘loop’ pomeridiano hanno visto un solo uomo al comando, al comando in piena gestione della situazione.

Solo il belga Thierry Neuville (Hyundai) è riuscito a mettere in bacheca qualche segmento, una piccola soddisfazione in un day-2 che ha visto la Toyota in prima ed in seconda piazza con il già citato Ogier ed il gallese Elfyn Evans.

Resta in ogni caso ancora incerta la situazione per quanto riguarda il secondo gradino del podio, Neuville ha tutte le carte in regola per rovinare una splendida doppietta da parte del team di Jari-Matti Latvala. Evans ha continuato a perdere secondi negli ultimi impegni della giornata odierna, il distacco complessivo è ora di +4.3 secondi.

Luca Pellegrini