Thierry Neuville allunga in classifica e completa al comando il day-3 del Rally Kenya 2021. Il belga gestisce la propria leadership ed allunga sui rivali che nella terza giornata di attività non riescono a tenere il passo dell’alfiere Hyundai.

Neuville vede il successo

Il sabato del Safari Rally si è inaugurato con un deciso allungo di Neuville, che nel resto delle speciali non ha preso rischi. Toyota insegue le vetture coreane, che fino ad ora si sono mostrate molto fragili sulla terra. Ricordiamo infatti i cedimenti che hanno eliminato le i20 in Italia ed in Portogallo, eventi che sembravano decisi dopo poche speciali.

Toyota resta in gioco con il giapponese Takamoto Katsuta ed il francese Sebastien Ogier, rispettivamente secondo e terzo con quasi un minuto da colmare nelle ultime prove. Più lontane le Ford che si confermano inferiori al momento.

Quarta posizione per l’estone Ott Tanak (Hyundai), pilota che nell’ultima sfida ha ceduto il passo ad Ogier. Il leader del Mondiale si prepara per allungare su Elfyn Evans che, lo ricordiamo, è uscito di scena ieri insieme a molti altri protagonisti.

Attardate le due Ford di M-Sport con l’inglese Gus Greensmith ed il transalpino Adrien Fourmaux che chiudono la Top6 alla vigilia delle ultime asperità di un Rally Safari che ha regalato moltissime emozioni.

Luca Pellegrini