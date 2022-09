Thierry Neuville svetta in classifica dopo aver controllato al meglio il day-3 Rally Grecia 2022, 10mo round del FIA World Rally Championship. Primo acuto stagionale per il belga, il 16mo in carriera per il portacolori di Hyundai davanti ad Ott Tanak ed a Dani Sordo, rispettivamente a +15 ed ad oltre 1 minuto dalla vetta. Terza gioia consecutiva per il brand coreano che rimanda a data da definire la festa per il titolo del finnico Kalle Rovanperä (Toyota).

Rally Grecia day-3: passerella finale per Neuville

Le i20 ufficiali hanno controllato come da copione le prime due asperità della domenica. Tanak ha primeggiato nella SS14, Neuville ha risposto all’ex campione del mondo nella SS15 portandosi a +29.3 nella graduatoria overall.

Decisamente più spettacolare, come da pronostico, la 16ma ed ultima frazione che come sempre assegna dei punti extra per il Mondiale. Ott Tanak ha avuto la meglio su Rovanperä e la Ford dell’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford), abile a primeggiare sul britannico Gus Greensmith (M-Sport/Ford) ed il finnico Esapekka Lappi (Toyota).

Neuville non ha preso rischi completando la corsa con il sesto tempo. Giornata da incorniciare per il 34enne e per il brand coreano che prima d’ora non era mai stato in grado di ottenere una tripletta nella classe regina del FIA WRC.

Rimandata a data da definire, come già detto, la festa per il titolo piloti. Rovanperä resta ancora l’uomo da battere, pronto per chiudere i conti nel round che si svolgerà ad inizio ottobre in Nuova Zelanda.

Ci sarà da divertirsi con la Hyundai che in questa seconda metà di stagione sta mettendo paura ai giapponesi. Toyota ha ancora in pungo la situazione ma è chiaro che un nuovo ipotetico week-end negativo potrebbe mettere pressione al 21enne finnico che sino ad ora è stato semplicemente perfetto in tutte le occasioni.

Piccola pausa ora per il WRC 2022 che dopo una lunga pausa tornerà in Nuova Zelanda ad inizio ottobre

Luca Pellegrini