Tripudio Hyundai al termine del day-2 del Rally Grecia 2022. Thierry Neuville detta il ritmo con oltre 20 secondi di margine su Ott Tanak e Dani Sordo, abili ad approfittare dei problemi di M-Sport (Ford). Ritiro infatti per Sébastien Loeb, difficoltà per Pierre-Louis Loubet dopo un venerdì da incorniciare.

Rally Grecia day-2, SS8: l’ultimo lampo di Loeb

La mattinata ha regalato subito delle soprese con l’impegnativa Pyrgos 1, segmento di ben 33.20 km. La SS8 ha visto il miglior tempo dell’estone Ott Tanak (Hyundai) davanti al francese Sébastien Loeb (Toyota), padrone della scena dopo un day-1 oltremodo interessante.

Il primo impegno del sabato ha portato la stella francese a +19 secondi dalla seconda posizione del belga Thierry Neuville (Hyundai), abile ad approfittare di una mediocre prova del transalpino Pierre-Louis Loubet (Ford/M-Sport). Il giovane pilota della squadra britannica ha lasciato sul piatto una ventina di secondi sui diretti rivali scivolando al terzo posto overall a +1.4 da Neuville.

Loeb e Kalle Rovanperä in difficoltà. Out anche Loubet

La SS9, impegno di 17.42 km, ha visto due importanti colpi di scena che hanno condizionato il leader virtuale del Rally Grecia 2022 ed il padrone del Mondiale. Loeb ha dovuto intervenire sulla propria ‘Puma Rally 1’ nella sezione stradale verso la ‘Perivoli 1 ‘ per un problema alla cinghia dell’alternatore.

L’alsaziano ha tentato in tutti i modi di ripartire, una missione fallita che eleggeva Neuville al comando della manifestazione. Discorso completamente differente per il il 21enne finlandese di Toyota, in crisi dopo un contatto con una pianta dopo una piega verso sinistra.

Il belga di Hyundai non si è lasciato sfuggire l’occasione per vincere la SS9 davanti a Tanak ed al britannico Gus Greensmith (Ford/M-Sport). Segmento da scordare anche per Loubet, rallentato dopo pochi chilometri da una foratura che hanno trasformato in un incubo in Rally di Grecia da sogno.

Hyundai sale in cattedra

Hyundai è salita in cattedra con Neuville davanti a Tanak per 18.6 secondi, un solido gap che il belga ha provato ad amministrare nella 10ma speciale. Terzo posto virtuale alla vigilia della ‘Tarzan 1’ per Lappi con la prima delle Toyota.

Il gap per il brand coreano è aumentato nella SS10, segmento che ha permesso la prima vera fuga da parte del #11 del gruppo. Neuville, grazie ad una speciale perfetta, ha portato a +31.0 secondi su Lappi, secondo con solo 1 secondo e mezzo di margine su Tanak e 12.0 su Sordo.

Il dominio di Hyundai è continuato anche nelle prime due prove pomeridiane con il 34enne che portava a +34.2 il proprio gap su Tanak al termine di una frazione che vedeva l’uscita di scena di Esapekka Lappi. Lo spagnolo Daniel Sordo ha ereditato di conseguenza il terzo posto con l’ultima i20 ufficiale davanti al britannico Elfyn Evans (Toyota).

Passerella finale per Neuville

Thierry Neuville è al comando della classifica generale al termine del day-2 del Rally Grecia. Il #11 di Saint Vith, abile ad amministrare la situazione nella ‘Tarzan 2’, vanta al momento 27.9 secondi di margine su Tanak e 52.9 su Sordo. Evans (+1 minuto) insegue il brand coreano che dopo un negativo inizio potrebbe mettere in bacheca una clamorosa tripletta in quel di Lamia.

Appuntamento a domani per altre tre speciali che possono riservare molte insidie per tutti i piloti. Neuville insegue la prima gioia stagionale, Tanak tenterà di rimandare la festa per il primo titolo in carriera di Kalle Rovanperä.

Luca Pellegrini