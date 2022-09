Sébastien Loeb respinge gli attacchi di Pierre-Louis Loubet e chiude al comando il day-1 del Rally Grecia 2022. I due francesi di M-Sport (Ford), separati dopo sette prove da 1 secondo e 7 decimi, controllano la scena sul finlandese Esapekka Lappi (Toyota), terzo a +7.8.

Rally Grecia day-1: Loeb all’attacco

Dopo una brevissima prova ad Atene all’interno dello Stadio Olimpico, l’evento è entrato nel vivo questa mattina con i 17.95 km della Loutraki 1. Il belga Thierry Neuville ha iniziato con il piede giusto la corsa greca imponendosi nell’impianto atenese, un successo che non è stato confermato nella SS2.

Sébastien Loeb ha infatti preso il controllo delle operazioni primeggiando sulle Hyundai di 1 secondo. L’estone Ott Tanak ed il già citato belga si sono messi all’inseguimento del transalpino, mentre il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota) chiudeva quinto a +2.8. Nulla è cambiato nella SS3 con il transalpino di M-Sport che ha tenuto un solido scarto di 2.7 secondi su Neuville e ben 4.8 sul giovane connazionale e teammate Pierre-Louis Loubet.

La SS4 ha visto la prima uscita di scena in casa Ford in seguito ad una foratura da parte dell’irlandese Craig Breen. Difficoltà anche per il già citato Tanak, abile a concludere la speciale nonostante un danno all’ibrido. Loeb, invece, non ha avuto problemi a tenere il primato allungando a +6.4 su Neuville ed 8.0 su Loubet.

Loubet strappa il primato a Loeb

Loubet ha spezzato la leadership di Loeb nella quinta tappa, impegnativo segmento di 13.99 km. Il 25enne si è imposto nella SS5 strappando il primato grazie ad una frazione negativa da parte dell’alsaziano, lontano 9 secondi e 9 dalla vetta.

Il #7 del gruppo si è ritrovato per la prima volta in carriera al comando di un round del WRC per quanto riguarda la classe regina, leader con 1.9 secondi sul connazionale e teammate di M-Sport. Terza piazza provvisoria per il finnico Esapekka Lappi (Toyota), fermo a +4.2 secondi dopo aver rischiato di compromettere l’intero round ellenico nello Stadio Olimpico di Atene dopo pochi metri della SS1.

La musica non è cambiata nella SS6 con il giovane volto del team britannico abile ad allungare su Loeb. Il vincitore del Rally di Montecarlo 2022 ha infatti perso un posto a favore di Lappi, secondo alla vigilia dell’ultimo impegno del day-1 con 7.8 secondi di ritardo dalla testa della corsa.

SS7: la risposta di Loeb

Pierre-Louis Loubet ha tentato di amministrare il vantaggio sulla concorrenza nell’ultima speciale di giornata. Il giovane pilota francese, lontano ben 10 secondi dalla vetta, non è riuscito nell’intento nella Bauxites, 22.97 km che hanno riportato al top Sébastien Loeb.

Il pluricampione del mondo ha ripreso le redini del Rally Grecia 2022 con 1.7 secondi sul connazionale nella classifica overall. Terzo posto assoluto per Lappi (+8.7) davanti al belga Thierry Neuville (Hyundai) ed allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai), rispettivamente +16.0 ed a +22.2. Nona piazza, invece, per Kalle Rovanperä, patrone del Mondiale che ha patito il ruolo di ‘battistrada’ perdendo 1 minuto da M-Sport.

Appuntamento a domani con una nuova giornata da non perdere con altre sei speciali.

Luca Pellegrini