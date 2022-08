Ott Tanak svetta con Hyundai al termine del day-1 del Rally Finlandia 2022, ottava competizione del FIA World Rally Championship. Primo posto virtuale per il #8 del gruppo, leader con soli 3 secondi di vantaggio su Esapekka Lappi (Toyota). Terza piazza provvisoria per Elfyn Evans (Toyota), quarta per Kalle Rovanperä (Toyota).

Rally Finlandia day-1: Tanak inizia bene il venerdì, out Solberg

Dopo la SS1, disputata giovedì sera su una distanza inferiore ai quattro chilometri e vinta dal belga Thierry Neuville (Hyundai), la SS2 è stata il primo vero impegno di una delle manifestazioni più iconiche dell’intero calendario della serie.

Hyundai ha continuato ad imporre il proprio passo con l’estone Ott Tanak, decisamente superiore alla concorrenza nella seconda speciale della gara finlandese. L’ex campione del mondo si è portato al comando con 5 secondi nella graduatoria generale sul padrone di casa Esapekka Lappi (Toyota) ed +6.0 britannico Elfyn Evans (Toyota). La situazione non sono cambiate nella seguente SS3, vinta da Lappi che guadagnava solo 3 decimi alla i20 #8 ufficiale.

Inizio da dimenticare, invece, per lo scandinavo Oliver Solberg, out nella SS2. Tanta frustrazione per il figlio d’arte che nei primi metri della ‘Laukaa 1’ si è ritrovato fuori dalla sede stradale danneggiando in modo importante l’auto. Problemi anche per Adrien Fourmaux (Ford/M-Sport), in ritardo rispetto ai compagni di squadra.

Tanak controlla la scena, cancellata la SS5

Tanak ha continuato a dominare la scena con un passo semplicemente superiore ai rivali. La ripetizione delle due speciali che hanno aperto la giornata odierna hanno infatti confermato l’estone al vertice, leader con 5.4 secondi su Lappi, unico in grado di resistere all’alfiere della Hyundai. Da segnalare, invece, la cancellazione della SS5, sospesa e successivamente cancellata per ragioni di sicurezza.

La mattinata, conclusa con la SS6 di soli Harju 2 (2.01 km), ha mantenuto intatta la situazione con Tanak avanti a tutti con 6 secondi e 2 su Lappi ed 11.1 su Evans. Da segnalare il successo nella brevissima sesta speciale per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota), abile a primeggiare sul già citato Tanak.

Rally Finlandia day-1: Tanak leader, Lappi rimonta

Il pomeriggio del day-1 del Rally Finlandia 2022 si è aperto con l’incognita della pioggia. Tanak non si è fatto intimidire primeggiando ancora in occasione della SS7, indetta sui 12.31 km della Ässämäki 1. Primo posto e leggero allungo su Lappi, secondo a +8.3 di ritardo e pronto a rifarsi sul marchio coreano nelle battute seguenti.

Il padrone di casa ha risposto al rivale nella SS8, il primo passaggio sulla Sahloinen-Moksi di 15km. Il #4 del gruppo ha rifilato 2 secondi all’avversario, una tendenza che è continuata nel successivo segmento con altri 9 decimi guadagnati.

La SS10, ultimo impegno previsto di un lunghissimo venerdì, è iniziata con un pazzesco salvataggio da parte dell’idolo locale Kalle Rovanperä. Il padrone del Mondiale 2022 ha sbagliato l’approccio ad una piega verso sinistra, una situazione che lo ha visto sfiorare gli alberi presenti accanto alla sede stradale.

Il #69 di Toyota ha completato il day-1 da ‘battistrada’ con il quarto posto e 21 secondi di scarto da Tanak, sempre in vetta con solo 3 secondi ed otto decimi di gap su Lappi. Da evidenziare infatti una nuova prova perfetta del terzo pilota ufficiale della casa giapponese, abile a recuperare un altro secondo e quattro alla testa virtuale della corsa. Più staccato Evans, terzo a quasi 20 secondi dalla vetta.

Appuntamento a domani per una nuova lunghissima giornata tra i boschi di Jyväskylä.

Luca Pellegrini