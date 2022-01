Sébastien Ogier detta il passo al termine del day-1 del Rally Montecarlo, competizione che apre una nuova era del FIA World Rally Championship. Secondo posto per Sébastien Loeb davanti ad Elfyn Evans, rispettivamente a +6.7 ed a +11.2.

Montecarlo day-1: i Seb svettano nella notte

La prima frazione si è aperta sotto il segno del francese Sébastien Ogier (Toyota) che ha inflitto dei pesantissimi distacchi alla concorrenza. L’otto volte campione del mondo ha fatto la differenza nella SS1 con 5.4 secondi di scarto sul connazionale Sébastien Loeb (M-Sport). Il veterano francese ha fato la differenza inserendosi tra il #1 del gruppo ed il gallese Elfyn Evans. Terzo posto a +9.3 per quest’ultimo davanti all’irlandese Craig Breen.

Distacchi abissali per le Hyundai con tutte le tre i20 ufficiali. Settimo posto per Thierry Neuville davanti allo scandinavo Oliver Solberg ed all’estone Ott Tanak. Il marchio coreano ha pagato oltre 15 secondi dalle Toyota.

La seconda frazione ha confermato quanto visto nella SS1. Ogier ha siglato il miglior crono con 1.3 di vantaggio su Loeb, ancora una volta il migliore di M-Sport. Evans ha limitato i danni chiudendo terzo davanti al transalpino Adrien Fourmaux (Ford).

Toyota vs Ford per il comando, Hyundai invisibile

Prima giornata oltremodo interessante per il Mondiale Rally che premia per un soffio le Toyota. Ford si contende il primato virtuale e la prestazione di Loeb non è un’eccezione. Le Puma di M-Sport sembrano essere in grado di lottare ad armi pari contro i giapponesi che domani proveranno ad allungare, una missione che non sembra scontata.

Male le Hyundai che con Neuville si piazza ad oltre 28 secondi dopo pochi chilometri. Sesto posto per il belga, mentre sono già 41 i secondi di scarto dell’estone Ott Tanak. L’appuntamento è per domani con sei speciali da non perdere in quel di Montecarlo.

Luca Pellegrini