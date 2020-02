Una sorpresa a Montecarlo, una conferma in Svezia. Il mondiale 2020 di Elfyn Evans non poteva iniziare in modo migliore, con un piazzamento importante nel primo round stagionale ed una sorprendente vittoria nel rally nordico, dimezzato per via delle inclementi condizioni metereologiche.









Una situazione che ha creato qualche polemica di troppo, con i piloti costretti a correre con le gomme chiodate sulla terra per lunghi tratti, mettendo in dubbio l’intero svolgimento della corsa. Delle condizioni nelle quali il più lesto e più bravo ad adattarsi è stato proprio il driver di Toyota, partito bene venerdì e poi confermatosi la giornata successiva con tutte le speciali vinte.

La Yaris si è confermata ancora una volta vettura molto solida, come confermato dai piazzamenti di Kalle Rovanperä e Sebastien Ogier. Particolarmente sorprendente quello del giovane finlandese, che alla sua seconda gara con una WRC Plus ha chiuso al terzo posto. Un risultato contornato dal migliore tempo nella power stage conclusiva che, oltre a garantirgli i cinque punti extra, gli hanno permesso di scavalcare il ben più quotato pilota francese. Il quale, a sua volta, ha inanellato una serie di tempi forse sottotono, ma che comunque gli sono stati utili per incamerare punti importanti in classifica. Il tutto considerando l’opaca sesta piazza di Thierry Neuville.

Se il vincitore del Montecarlo non è stato all’altezza del primo round stagionale, altrettanto non si può dire del suo compagno di squadra, Ott Tanak. Il campione del mondo si è rifatto con un buon secondo posto, pur partendo indietro nella prima tappa. Un risultato utile sia per la classifica, ma anche e soprattutto per il suo morale. Ancora regolare e concreto Esapekka Lappi, quinto con la Fiesta di M-Sport. In difficoltà invece Teemu Suninen, ancora non ripreso dalle difficoltà del Montecarlo e solo ottavo al traguardo. Tra i due alfieri M-Sport ecco la terza Hyundai affidata in questo fine settimana a Craig Breen. Chiudono la top ten la quarta Toyota di Katsuta ed il vincitore del Wrc3 Jari Huttunen.

Con la classifica iridata che recita Neuville ed Evans a pari punti a quota 42 punti, con Ogier a -5, il mondiale darà nuovo appuntamento in occasione del Rally del Messico nel weekend del 12-15 marzo.

Alessio Sambruna