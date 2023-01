Cyril Abiteboul è ufficialmente il nuovo Team Principal di Hyundai Motorsport per la stagione 2023. Il francese si occuperà del FIA World Rally Championship e dei programmi clienti del brand coreano che da anni è una presenza certa nelle ruote coperte all’interno del TCR.

Il 45enne, presente in F1 con Renault e Caterham, prende il timone del costruttore asiatico dopo una stagione molto complessa. Il parigino sostituisce il connazionale Julien Moncet, tecnico che a sua volta aveva preso il posto di Andrea Adamo all’inizio del 2022.

Sean Kim, Presidente di Hyundai Motorsport, ha riportato in una nota: “Sono lieto di dare il benvenuto a Cyril nella famiglia Hyundai. La sua esperienza in Formula 1 ci aiuterà a esplorare nuove opportunità di crescita. Gli daremo volutamente il tempo di ambientarsi. Non ho dubbi che il personale tecnico di Hyundai Motorsport, insieme a Cyril, dimostrerà in futuro una leadership solida”.

Non è mancato il commento del nativo di Parigi che ha concluso dicendo: “Nel motorsport il marchio Hyundai sta cautamente costruendo la sua leadership. Sono entusiasta all’idea di farne parte con i programmi WRC e Customer Racing. Non vedo l’ora di immergermi nella comunità dei rally e scoprire di più su questo sport spettacolare”.

Nuova sfida per Cyril Abiteboul tra WRC e TCR

Nuovo impegno professionale per Cyril Abiteboul, determinato a ben figurare in una realtà oltremodo complessa con due programmi di primo profilo tra il Mondiale Rally ed il programma ‘clienti’ per nel TCR.

Quest’ultima realtà ha firmato il titolo 2022 nel FIA World Touring Car Cup con lo spagnolo Mikel Azcona, pilota che insieme al proprio brand di appartenenza non ha ancora confermato il proprio ingresso nel TCR World Tour.

Occhi puntati ovviamente anche al rally con una squadra completamente differente rispetto alla passata stagione. Ricordiamo infatti l’assenza dell’estone Ott Tanak, in scena con M-Sport dopo aver terminato la propria esperienza accanto al belga Thierry Neuville.

Il nativo di St. Vith condividerà il box con il finlandese Esapekka Lappi, lo spagnolo Dani Sordo ed il rientrante irlandese Craig Breen, iscritto con Ford nel 2022. Il primo evento sarà tra una settimana esatta in quel di Monaco, tradizionale opening round di una lunga stagione che si concluderà in autunno in Giappone.

