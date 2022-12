Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet gareggeranno a tempo pieno con M-Sport (Ford) nella stagione 2023 del FIA World Rally Championship. La squadra inglese si prepara per rifarsi dopo un campionato difficile in cui ha subito la superiorità di Toyota e Hyundai.

Tanak in arrivo da Hyundai, promozione per Loubet

Ott Tanak ha lasciato Hyundai Motorsport per intraprendere una nuova sfida con la squadra che in passato gli aveva permesso di vincere il primo evento nel Mondiale. La compagine britannica torna ad avere tra le proprie fila l’ex campione del mondo (2019), estone che non ha bisogno di presentazioni.

L’ex teammate di Thierry Neuville è determinato a riportare tra i grandi il brand statunitense che senza Sébastien Loeb non ha mai saputo lottare per il primato. La sfida non sarà semplice per l’estone che negli ultimi due anni ha saputo trionfare in svariate occasioni.

Loubet promosso a pieni voti

Prima volta full-time nella classe regina del FIA WRC per Pierre-Louis Loubet, 25enne francese che nell’ultimo campionato ha mostrato di poter lottare con i migliori del gruppo. Ricorderete tutti quanto fatto in Grecia nella prima insidiosa giornata, una performance che sicuramente è rimasta nella mente dei vertici di M-Sport che dopo il Rally del Giappone hanno salutato l’irlandese Craig Breen.

Il transalpino ha mostrato la sua gioia affermando: “È un sogno che si avvera per me, qualcosa che desidero sin da quando ero bambino. Il mio obiettivo più importante sarà finire ogni evento al fine di acquisire esperienza. Essere un pilota ufficiale e segnare punti produttore per M-Sport è qualcosa di incredibile”.

Quante auto avrà M-Sport nella prossima stagione?

Ford è stato il costruttore più rappresentato nella prima stagione delle ‘Rally1’. L’équipe diretta da Richard Millener potrebbe riavere tra le proprie fila il britannico Gus Greensmith, presente a tempo pieno nel 2022 accanto al già citato Breen che ha scelto di tornare con Hyundai.

Il discorso è differente per Adrien Fourmaux e Sébastien Loeb. Il primo, in difficoltà a più riprese negli ultimi due anni, è destinato ad un ruolo di comprimario con M-Sport. Il secondo, invece, dovrebbe gareggiare part-time come lo storico rivale Sébastien Ogier, presente come sempre con Toyota. Attendiamo conferme in merito al calendario dell’alsaziano che lo scorso anno riuscì ad imporsi a Monaco dopo una lunghissima bagarre con Ogier.

