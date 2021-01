Sarà una stagione tutta in divenire quella 2021 del WRC: con il Rally di Montecarlo ancora in forse, almeno arriva la certezza del Rally di Ypres. La prova belga sostituirà il Rally di Gran Bretagna che ha già alzato bandiera bianca, causa nuova ondata di contagi COVID-19. Per gli organizzatori si preannuncia una nuova stagione tutta in salita, per cercare di deliberare un calendario valido per la titolazione mondiale. L’unica certezza, per ora, è che difficilmente vedremo confermato il calendario presentato ufficialmente in occasione del Rally Italia Sardegna lo scorso ottobre.

Il Rally di Ypres primo supplente del WRC 2021

Nel pomeriggio il promoter del WRC ha diramato la nota ufficiale in cui il Rally di Ypres subentrerà a quello di Gran Bretagna. Il Rally d’oltremanica quest’anno sarebbe stato del tutto inedito: le WRC si sarebbero date battaglia nell’Irlanda del Nord. Tuttavia la terza ondata legata al coronavirus ha fatto sì che gli organizzatori gettassero la spugna prima del tempo. Al suo posto ci sarà il Rally di Ypres, una prova totalmente in asfalto molto amata dagli specialisti e per anni inserita nell’ERC (il Campionato Europeo Rally). Ancora non è stata resa nota la data ufficiale, ma si parla di agosto: la tappa belga si svolgerà su tre giorni con Parco Assistenza a Grote Markt. Ricordiamo che il Rally di Ypres era presente anche nel calendario 2020 rimaneggiato del WRC, ma venne cancellato a causa del riacutizzarsi dei contagi legati al Covid-19.

Rally Montecarlo: giudizio rimandato al 13 gennaio

Per quanto riguarda la tappa di apertura del WRC 2021, il Rally di Montecarlo previsto per il weekend del 21-24 gennaio, la situazione è in bilico. Infatti la giunta regionale di Gap ha dato il nulla osta alla manifestazione. Tuttavia il governo francese avrà la possibilità di confermare o ribaltare il verdetto finale. Infatti il prossimo tredici gennaio si riunirà il consiglio per la difesa e la salute. Quest’ultimo metterà al vaglio, al netto della situazione sanitaria, se riaprire le attività sportive (nel quale rientra appunto il Rally) o meno. Un Mondiale Rally che sicuramente non parte con i migliori auspici, ma speriamo si sappia riprendere nell’arco della stagione.

