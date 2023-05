Insieme al Mondiale Superbike, sul Circuit de Catalunya ha gareggiato anche il Mondiale Supersport 300. In Gara 1 si è imposto Jeffrey Buis, tornato alla vittoria dopo più di un anno, mentre nella seconda prova è stato Mirko Gennai a trionfare, riuscendo a sorpassare Matteo Vannucci all’ultima curva.

Buis risorge dopo un anno di inferno in Supersport

Quella di Buis è stata una gara incredibile. Di fatto è stato l’unico ad aver mostrato, per tutto il weekend, una grande velocità: ad evidenziarlo il tentativo, in entrambe le gare, di scappare in testa da solo. L’olandese non ce l’ha fatta, ma nonostante ciò è riuscito a districarsi nella bagarre, andando a conquistare Gara 1. Il campione del mondo 2020 non vinceva dal round 2021 ad Aragon. Per lui la scorsa stagione è stata un vero inferno, come dimostrano gli zero piazzamenti a punti nel Mondiale Supersport.

Sul podio sono saliti anche Samuel Di Sora e Mirko Gennai. P4 per il leader del campionato Petr Svoboda, seguito da Humbero Maier, Dirk Geiger e Daniel Mogeda, mentre è giunto in P8 Matteo Vannucci. Un vera e propria ecatombe, invece, per gli altri italiani: caduti mentre si trovavano nel gruppo di testa Tragni, Zanca, Mastroluca, Sabatucci, Gaggi e Martella.

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSSP300 RACE 1 📊 🥇 Jeffrey Buis

🥈 Samuel Di Sora

🥉 Mirko Gennai#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/WYkNNn0Kbt — WorldSBK (@WorldSBK) May 6, 2023

Gennai vince Gara 2 con un sorpasso incredibile su Vannucci all’ultima curva

Dopo una splendida Gara 1, Mirko Gennai è riuscito addirittura a migliorare il suo weekend nella seconda manche, battendo Matteo Vannucci con un sorpasso da manuale all’ultima curva. Da tenere d’occhio entrambi i piloti italiani sopra citati poiché, seppur molto giovani, hanno dimostrato una velocità che in pochi possono vantare.

P3 per il vincitore di Gara 1 Jeffrey Buis. A seguire Mogeda e Perez Gonzalez, poi Geiger, Valentim e Maier che è riuscito a sopravanzare di due posizioni il rivale in classifica Svoboda, decimo alle spalle di Osuna Saez. Il brasiliano avrebbe potuto addirittura fare meglio se non fosse stato toccato da Vannucci nella prima curva dell’ultimo giro. Da segnalare il quattordicesimo posto di Marco Gaggi.

🏁 RESULTS from #WorldSSP300 Race 2 🏆 🥇 Mirko Gennai

🥈 Matteo Vannucci

🥉 Jeffrey Buis #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/ksKJ5XdZeY — WorldSBK (@WorldSBK) May 7, 2023

Petr Svoboda rimane leader del Mondiale con 69 punti davanti a Mirko Gaggi con 12 lunghezze di vantaggio. Seguono a breve distanza Samuel Di Sora a -19 e a -20 Jeffrey Buis e Humberto Maier. La Supersport 300 tornerà con il round italiano di Misano Adriatico, in programma nel primo week-end di Giugno.

Francesco Sauta