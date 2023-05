Il weekend del WorldSBK a Barcellona si chiude esattamente come era iniziato. Álvaro Bautista vince anche Gara 2 al Montmeló, dominando così come ieri e stamattina. Toprak Razgatlıoğlu riesce a beffare Michael Ruben Rinaldi all’ultima curva dell’ultimo giro.

BAUTISTA VINCE ANCORA! PAREGGIATO HAGA

Nel WorldSBK a Barcellona, da due anni a questa parte, non c’è proprio storia. Álvaro Bautista completa la seconda tripletta al Montmeló nell’arco di dodici mesi, risultando ancora una volta inarrivabile per gli avversari. Questo è il successo numero 43 nella carriera dello spagnolo tra le derivate di serie. L’attuale campione del Mondo pareggia così il leggendario Noriyuki Haga al quarto posto di tutti i tempi per vittorie nel WorldSBK, puntando ora ai 52 successi di Troy Bayliss. Riguardo il campionato, dopo il weekend del WorldSBK a Barcellona, Bautista ha ben 69 punti di vantaggio sul turco Razgatlıoğlu.

TOPRAK CI CREDE FINO ALL’ULTIMO, RINALDI BEFFATO

Gara 2 del WorldSBK a Barcellona ha rispettato il copione dell’intero weekend. Se Bautista si è confermato il migliore, Michael Ruben Rinaldi si è messo dove avrebbe dovuto essere sia oggi che stamattina. Il secondo pilota di Aruba.it Racing – Ducati ha occupato la seconda posizione per la stragrande maggioranza della gara, proprio fino all’ultimo giro. Al 20° passaggio della corsa, la Panigale V4R dell’italiano ha cucinato le coperture Pirelli, con il pilota che non ha potuto rispondere al forcing di Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco ha recuperato due secondi nel solo ultimo passaggio della gara, beffando il rivale all’ultima curva per conquistare la seconda posizione.

KAWASAKI APPENA GIÙ DAL PODIO

Dopo la caduta di stamattina che ha visto protagonista Jonathan Rea, Kawasaki completa la Domenica WorldSBK a Barcellona a secco di podi. La casa di Akashi piazza il pilota nordirlandese in quinta posizione, mentre Alex Lowes completa un’ottima manche in 4^ posizione. Lowes ha raddrizzato il proprio weekend dopo una Gara 1 che lo ha visto per terra ed una Superpole Race al 5° posto.

Xavi Vierge porta la Honda CBR1000 RR-R al 6° posto dopo una gara in progressione, confermando così che la moto di Tokyo si trova bene sulle curve del tracciato catalano. Andrea Locatelli non riesce a replicare lo splendido podio conquistato nella mattinata. Il pilota italiano di Yamaha incassa comunque meno di 7″ dal compagno Razgatlıoğlu, mantenendo così il 3° posto in campionato (con 33 punti su Rea, ndr). Ottavo posto per Dominique Aegerter, che ha leggermente sofferto il caldo catalano nelle ultime fasi della corsa. Iker Lecuona e Garrett Gerloff chiudono la top 10. Appena fuori dai dieci ci sono i due italiani Axel Bassani e Danilo Petrucci: il pilota veneto si è dimostrato meno competitivo nel WorldSBK a Barcellona in Gara 2, a seguito di una buona prestazione ieri. Problemi tecnici sia per il pilota ufficiale BMW Scott Redding, ritiratosi così come Isaac Viñales. Caduti al primo giro di gara sia Tom Sykes che Hafizh Syahrin, con il malese che è stato trasportato al Centro Medico per dei controlli.

WORLDSBK | BARCELLONA: I RISULTATI DI GARA 2

Valentino Aggio

