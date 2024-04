F1 | GP Cina: prove libere 1, la cronaca live

Dopo 5 anni il circus della Formula 1 torna a Shanghai e lo fa per il quinto appuntamento del Mondiale 2024. Si comincia dalle FP1 del venerdì mattina che saranno, tra l'altro, anche l'unica sessione utile a trovare setup e confidenza sul circuito visto il debutto stagionale del format Sprint al GP Cina.

Il nuovo programma, insieme ad una pista da riscoprire e il nuovo asfalto, potrebbero rappresentare un'insidia nascosta per Max Verstappen, ma anche per le Ferrari di Charles e Carlos Sainz e per gli altri piloti della griglia. Grande attesa per Guanyu Zhou che vorrà far bene al suo primo GP di casa in carriera.