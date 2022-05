Archiviato il Round 3 del mondiale Superbike è già tempo di pensare al prossimo. Si arriverà infatti in Italia, dove tornerà in pista Alfonso Coppola come wild card con il VM Racing Team nella classe WorldSSP300. Un appuntamento importante del mondiale che si svolgerà al Misano World Circuit, dove il pilota campano ritroverà anche Marc Garcia, suo rivale per il titolo nel 2017.

WILD CARD MONDIALE…

Impegnato a tempo pieno nel CIV, Coppola ha già disputato i primi due appuntamenti del campionato italiano con il VM Racing Team, il primo dei quali proprio sul circuito di Misano Adriatico. Adesso però la sfida è diversa, ma di certo il pilota di Poggiomarino non ha bisogno di presentazioni ed è pronto per questa sfida insieme alla squadra.

… E FOCUS SUL CIV

Coppola si trova attualmente al sesto posto nella classifica piloti della classe Supersport 300 del CIV. Il vicecampione del mondo 2017 della categoria è stato protagonista di un inizio stagione in crescendo che lo ha visto sfiorare il podio a Vallelunga. L’obiettivo è sicuramente quello di raggiungerlo e di lottare costantemente nelle posizioni di vertice.

LE DICHIARAZIONI

Alfonso Coppola (VM Racing Team): “Sono felicissimo di poter prendere parte al prossimo round del WorldSSP300 a Misano come wild card. Non vedo l’ora di tornare nel paddock e di scendere in pista in questo appuntamento mondiale. È una grande occasione sia per me che per il team e voglio ringraziare tutti i miei sponsor per avermi dato questa possibilità e la squadra in qualità del team manager Virgilio Centemero e del direttore tecnico Maximiliano Pianosi per il grande supporto”.

Il Pirelli Emilia-Romagna Round si svolgerà dal 10 al 12 giugno al Misano World Circuit, quarta tappa del mondiale Superbike. Nemmeno una settimana di pausa per Alfonso Coppola, che sarà di nuovo in azione per il Round 3 del Campionato Italiano Velocità, in programma al Mugello Circuit dal 17 al 19 giugno.

