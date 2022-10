Pole position mostruosa per Dominique Aegerter che partirà avanti al trio italiano Caricasulo, De Rosa e Baldassarri. Tuuli super in quinta piazza davanti ad un Cluzel veloce nella seconda metà di sessione. Bulega e Manzi in Top10

Settima pole position stagionale per Dominque Aegerter, che infrange un altro record. 1:41.181 è il nuovo tempo più veloce di sempre sul circuito argentino di San Juan Villicum, prestazione che permetterà allo svizzero di partire avanti a tutti nella Superpole Race, programmata per oggi pomeriggio alle 18:30 italiane. Il futuro alfiere Yamaha GRT in SBK si avvia sempre di più verso la conquista del mondiale Supersport, con la classifica piloti che parla chiaro con Dominique in vantaggio di 45 punti su Lorenzo Baldassarri.

Dopo il primo piano di Aegerter, non possiamo non parlare del trio italiano che partirà alle sue spalle nella Superpole Race di oggi pomeriggio. Federico Caricasulo fortissimo per l’intera sessione, grazie all’ottimo feeling con la sua Ducati Panigale nonostante un posteriore abbastanza scontroso in curva. Sempre vicino a lui l’altra Ducati di Raffaele De Rosa, il pilota di origini napoletane ha risposto ai tempi di Caricasulo dimostrando una buona velocità nel giro secco sul circuito argentino, riuscendo così ad artigliare una prima fila desiderata per tanto tempo.

Exploit finale per Baldassarri che, con il suo ultimo run, conquista a la quarta piazza e dunque la prima casella della seconda fila, pronto ad attaccare i rivali avanti a lui. Bravo Bulega che entra in Top10 conquistando una settima posizione. In sella alla sua Ducati, Niccolò partirà dalla terza fila cercando una rimonta che lo possa portare a lottare e raggiungere la Top5, missione difficile vista l’ostica presenza di piloti combattivi e complicati da passere come Tuuli e Cluzel. Stefano Manzi centra la nona piazza con il suo miglior tempo, non la posizione che merita ma lo vedremo sicuramente lottare a centro gruppo provando a risalire passo dopo passo nella classifica.

