A Navarra abbiamo assistito ad una Gara 1 Supersport600 a dir poco favolosa con battaglie, sportellate e carenate che ha visto il successo di Dominique Aegerter davanti ad Odendaal e Bernardi. Ansia per Gonzalez, a terra ed al centro medico, apparso dolorante.

LA CRONACA DELLA GARA

Ottimo lo spunto di Odendaal allo start, mentre Aegerter non fa altrettanto e gira in sesta posizione dopo le prime tre curve, dietro a González, Bernardi, Cluzel e Jespersen. Il pilota di ParkinGO va al comando alla curva 3. Impressionante la difesa di Jespersen su Aegerter, lotta a quattro per le prime posizioni, con Odendaal che alla curva 10 risorpassa González e torna a comandare la gara.

I piloti in lotta per il successo diventano quindi tre, con Jespersen che, dopo un’errore comincia a scendere di posizione. Il duello tra Odendaal e González prosegue, con “Manugas” tornato davanti, ma subito nuovamente superato alla curva 9 dal sudafricano.

UNA BATTAGLIA IMPRESSIONANTE

Il ritmo di Aegerter è decisamente superiore a quello degli altri, ma per qualche giro il sudafricano non molla, permettendo il rientro di Bernardi. Luca lotta con il leader di campionato il giro successivo, con Aegerter che però resiste e, alla curva 2, ripassa davanti con una manovra clamorosa.

Il #77 dopo la battaglia decide di attaccare. A sette giri dalla fine sorpassa Odendaal alla curva 8. Un controsorpasso di Odendaal non ha successo ed Aegerter scappa, mentre González, quinto, scivola alla curva 9 e si fa male. Il ragazzo viene portato al Medical Center.

Negli ultimi giri le posizioni si cristallizzano ed Aegerter vince la sua sesta gara dell’anno, battendo Odendaal e Bernardi. Cluzel termina quarto davanti a Federico Caricasulo, poi Krummenacher, le Kawasaki Puccetti di Öttl e Öncü, Jespersen e Tuuli.

CLASSIFICA

Per quanto riguarda la classifica, riportiamo il link alla lista ufficiale.

Giacomo Da Rold