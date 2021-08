Steven Odendaal torna a trionfare nel GP della Repubblica Ceca in Gara 1 a Most, conquistando la quarta vittoria della stagione davanti a Manuel González e Philipp Öttl. Con Dominique Aegerter fuori dal podio, il pilota del team Evan Bros riduce il distacco nella classifica generale portandosi a meno 32 dallo svizzero.

LA BANDIERA ROSSA FERMA LA GARA

Questa prima manche delle 600 derivate di serie è stata interrotta a 7 giri dalla fine a causa della rottura degli Air-Fence dopo l’incidente di Marc Alcoba.

Il #70, abbastanza claudicante dopo l’impatto, è stato portato al centro medico per i controlli del caso.

LA CRONACA DELLA GARA

Ottimo spunto alla partenza per Cluzel ed Öttl, non bene il poleman González . Dalla battaglia iniziale è il francese ad uscirne meglio, davanti alle due Kawasaki del tedesco e di Can Öncü, anche lui partito molto bene. Brutto start per il leader del Mondiale Aegerter, che precipita al settimo posto.

La prima posizione di “Julo” dura poco meno di una tornata, con Öttl che torna al comando. Per due giri i ragazzi di Manuel Puccetti battagliano tra loro, fino all’inizio del quarto giro quando Odendaal, passa tre avversari e si mette al comando.

BATTAGLIA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

La lotta tra i due è senza esclusione di colpi e vede anche una carenata tra Öttl ed Öncü che quasi porta alla caduta di Can alla curva 16.

Odendaal prende un buon margine, 0”6 di vantaggio su Öttl, anche se il più veloce in pista è Manuel González, che ad otto passaggi dalla fine attacca il pilota Kawasaki, prendendo la terza piazza. Nel medesimo giro, Marc Alcoba cade mentre era in ottava posizione.

A causa dello sgonfiaggio degli Air Fence, derivati dalla caduta dello spagnolo, viene esposta la bandiera rossa, proprio mentre González stava guadagnando terreno sul leader della gara. Successo quindi per Steven Odendaal, davanti allo spagnolo e Öttl. Aegerter chiude quarto davanti a Federico Caricasulo, Luca Bernardi e Jules Cluzel, con Can Öncü ottavo davanti a Niki Tuuli.

CLASSIFICA FINALE

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/MOS/SSP/001/CLA/Results.pdf?version=3f254ea62985e67d70d5751fd79112ed

CLASSIFICA CAMPIONATO

Nella classifica piloti il distacco di Odendaal scende a 32 punti nei confronti di Aegerter con Öttl terzo ma staccato di 58 punti. Bernardi mantiene la quarta posizione.

Giacomo Da Rold