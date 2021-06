Dominique Aegerter centra il secondo successo consecutivo in WorldSSP dopo quello di gara2 ad Estoril, vincendo anche a Misano Adriatico. Lo svizzero piega nella seconda parte di gara il sudafricano Steven Odendaal e si porta al comando della classifica iridata. Il sudafricano nel finale di gara perde terreno e viene superato anche da Luca Bernardi. Il sammarinese centra così il secondo podio consecutivo nel WorldSBK proprio nel round di casa.

Ci si aspettava una gara di gruppo per la WorldSSP con sedici piloti in meno di un secondo in qualifica. Invece la gara, grazie al gran ritmo dettato dai primi, ha visto il gruppo sfilacciarsi fin dai primi metri. A condurre la gara fin dai primi metri è stato Dominique Aegerter. Lo svizzero del team Ten Kate centra così la seconda vittoria nel WorldSSP dopo quella di Estoril e si prende la leadership del Campionato. Alle sue spalle il gruppo inizialmente composto da Odendaal, Cluzel e Gonzalez si è presto sfilacciato con il sudafricano unico a resiste allo svizzero. Jules Cluzel e Manuel Gonzalez sono stati così passati da un ottimo Luca Bernardi che scattato male dalla seconda casella ha iniziato a recuperare terreno. Portatosi in terza posizione ha messo nel mirino Odendaal passandolo a poche tornate dal termine.

La lotta ai piedi del podio ha premiato Jules Cluzel davanti a Manuel Gonzalez. Sesta piazza per Philipp Oettl, una gara opaca per il tedesco che vede allontanarsi la testa della classifica. Oettl si è messo alle spalle Randy Krummenacher ed il compagno Can Oncu, ottavo, solo nel finale di gara. Chiudono la top10 Niki Tuuli con l’unica MV Agusta della Squadra Corse ed il primo dei piloti italiani, la wild card Roberto Mercandelli. Diamo un’occhiata ai risultati della WorldSSP a Misano:

Foto Bonora Agency

Mathias Cantarini