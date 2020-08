A Jerez prosegue la cavalcata in WorldSSP di Andrea Locatelli che, dopo aver raccolto i primi 25 punti a Jerez, conquista la vittoria anche nella gara spagnola. Seconda posizione per Jules Cluzel, mentre completa il podio Philipp Oettl.

Secondo weekend di gara che inizia nel migliore dei modi per Andrea Locatelli che dopo la pole conquistata nella mattinata conquista anche la vittoria nella prima gara del weekend. Per Locatelli dopo quella in Australia è la seconda vittoria nel WorldSSP. Ci ha provato nei primi passaggi Jules Cluzel a mettere i bastoni fra le ruote al pilota di Selvino. Il francese però ha dovuto poi cedere al pilota italiano che si è ripreso il comando ed allungando verso la seconda vittoria consecutiva. Completa il podio un ottimo Philipp Oettl che con la Kawasaki conquista il suo primo podio nel WorldSSP.

Quarta posizione per Lucas Mahias che nel finale è stato attaccato da Raffaele De Rosa con la MV Agusta. Sesta piazza per Steven Odendaal che in volata ha avuto la meglio di Corentin Perolari. Peccato per la caduta ad un solo giro dal termine di Axel Bassani che era in lotta con loro per la sesta piazza. Ottava e nona posizione per due rookie del WorldSSP: il campione del mondo della WorldSSP 300 Manuel Gonzalez e Can Oncu che invece arriva dal mondiale Moto3. Decimo Hannes Soomer che dopo anni difficili con la CBR passato a Yamaha conquista un’ottima top10.

Mathias Cantarini