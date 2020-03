È un debutto come raramente se ne sono visti quello di Andrea Locatelli nella WorldSSP in Australia sul circuito di Phillip Island. Il rookie si è imposto con margine, conquistando il suo primo successo davanti a Raffaele De Rosa e Jules Cluzel.









GARA: LOCATELLI METTE A SEGNO L’HATTRICK AL DEBUTTO

Nella giornata di ieri, Andrea Locatelli aveva conquistato là pole position staccando l’incredibile tempo di 1’32”176: oggi ha completato l’hat-trick vincendo con margine e mettendo a segno anche il giro veloce in gara. Seconda posizione per Raffaele De Rosa con la MV Agusta a completare una doppietta tricolore dall’altra parte del mondo, mentre completa il podio Jules Cluzel. Quarta piazza per il compagno di squadra di Jules, Corentin Perolari il giovane francese ha avuto la meglio in volata di Lucas Mahias.

Sesta posizione per Hannes Soomer, arrivato anche lui in volata con Perolari e Mahias, ma penalizzato di tre secondi per aver sostato troppo poco nei box durante il cambio gomme. Settima piazza per Steven Odendaal, anche lui penalizzato di poco più di due secondi. Ottima ottava posizione per il giovane rookie Manuel Gonzalez. Il classe 2002 campione del mondo della SSP300 chiude in piena top10 la sua prima gara tra le 600. Chiudono la top10 Federico Fuligni e Isaac Vinales, entrambi penalizzati rispettivamente con 1”3 e 9”6 di penalità sul tempo di gara. Le penalità assegnate ai piloti per aver sostato troppo poco nei box per il cambio gomme hanno punito anche Jaimie Van Sikkeleurs.

Buona prestazione anche di Can Oncu, anche lui al debutto con i 600, che ha chiuso in undicesima posizione. È purtroppo mancato all’appello Randy Krummenacher, che è terminato a terra alla prima curva della gara. Il mondiale Supersport tornerà in pista tra quindici giorni in Qatar dove lo scorso anno Randy Krummenacher, in un emozionante ultima gara, ha conquistato il #1 ai danni del nostro Federico Caricasulo.

MATHIAS CANTARINI