WorldSSP | Evan Bros sceglie Andrea Mantovani per il 2023

Evan Bros Racing Team e Andrea Mantovani si uniscono per correre insieme nel WorldSSP 2023, sempre con la collaudata e vincente Yamaha R6. Per il ferrarese classe 1994 si tratta del grande salto nel mondiale, raggiunto dopo uno splendido 2022 vissuto tra il CIV SBK chiuso al quarto posto e il FIM MotoE, dove Mantovani ha corso quattro gare con GRT RNF in sostituzione dell’infortunato Bradley Smith.

Terminato il sodalizio con Lorenzo Baldassarri, entrato in orbita Yamaha GMT94 nel WorldSBK, l’Evan Bros Racing Team ripone la propria fiducia sul talentuoso Andrea Mantovani, pilota capace di crescere esponenzialmente negli ultimi anni. Avendo per lo più corso nel CIV SBK, il 28enne di Ferrara dovrà inizialmente concentrarsi sull’adattare lo stile di guida ad una moto 600cc. La doppia esperienza CIV SBK – FIM MotoE fatta quest’anno ha denotato un’ottima capacità di adattamento a categorie diametralmente opposte, fenomeno che Evan Bros spera di ritrovare sin dalle prime gare della nuova stagione. Mantovani avrà sicuramente bisogno di tempo poiché corre con i 1000cc dal 2016, ma lo stesso Fabio Evangelista (Team Principal) si ritiene fiducioso:

“Sono molto felice di poter accogliere Andrea in squadra – afferma Evangelista – è un ragazzo che seguiamo da un po’ di tempo: riteniamo che sia un ottimo pilota, capace con i giusti mezzi di esprimere il suo alto potenziale. Certamente necessiterà di un periodo di adattamento, ma sono sicuro insieme potremo rapidamente divertirci e cogliere risultati. Voglio ringraziare Yamaha, che anche nella prossima stagione ci supporterà credendo in noi, e tutti i partner che hanno reso possibile questo accordo”.

MANTOVANI CARICO, LA NUOVA AVVENTURA LO GALVANIZZA

Seguono le parole di Andrea Mantovani, che prenderà il posto di Baldassarri per provare a riportare Evan Bros sul tetto del mondo nella cilindrata media: “Sono veramente felice di aver firmato con l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, è una opportunità meravigliosa. Dovrò adattarmi in fretta alla guida delle 600, dopo alcune stagioni in sella alle 1000, ma sono sicuro che lavorando riusciremo ad essere subito competitivi. Inizieremo la stagione in due tracciati che non conosco, ma questo non deve spaventarci: non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura”.

Il clima nel team sarà aiutato dalla presenza di Mauro Pellegrini, il nuovo capotecnico di Mantovani: “Andrea è un ragazzo al quale tengo e nel quale credo molto. Ha compiuto passi in avanti importanti nell’ultimo periodo, migliorando e maturando nel modo giusto. Sono convinto che questo sia il momento giusto per iniziare insieme questa avventura”.

