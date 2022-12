Dopo il titolo sfiorato nel 2022, Alessandro Delbianco cercherà di dare la caccia al titolo CIV SBK in sella alla Yamaha R1 M del Keope Motor Team. La notizia era ormai nell’aria da qualche giorno e lo stesso DB sui suoi social aveva lasciato intuire quale fosse il suo futuro. Le caselle del CIV SBK stanno iniziando a delinearsi, ora l’attesa è per chi sarà il compagno di squadra di DB52 per una coppia che punterà al titolo 2023.

KEOPE E YAMAHA UNA COPPIA VINCENTE

Per il terzo anno consecutivo Yamaha Motor Italia e Keope Motor Team continueranno a lavorare insieme per la conquista del titolo CIV SBK. Dopo l’esordio a fine 2021 con il podio conquistato al primo tentativo da Niccolò Canepa, il 2022 si è stato un anno incredibile per Yamaha e Keope con il ritorno alla vittoria nel CIV SBK che mancava dal 2008 grazie a Randy Krummenacher. Niccolò Canepa ed il pilota svizzero hanno conquistato una vittoria e nove podi permettendo a Yamaha di chiudere al terzo posto il campionato costruttori.

DELBIANCO PROVA L’ASSALTO A MICHELE PIRRO COI TRE DIAPHASON

“Sono molto fiducioso perché ho visto in gara l’alto livello della Yamaha R1“. Questo il commento di Alessandro Delbianco allegato al comunicato del team. Ale arriva da una stagione in cui si è giocato il titolo tricolore fino all’ultima curva con Michele Pirro. Per Ale un nuovo cambio in cerca di quel titolo che quest’anno gli è sfuggito per soli undici punti.

Delbianco è tornato nel CIV SBK dopo l’esperienza nel WorldSBK con la Honda del team Althea MIE Racing nel 2020 in sella alla BMW del team DMR Racing, conquistando tre podi ed il quinto posto in campionato. Nel 2021 la squadra veneta è passata alla nuova Honda CBR 1000RR-R ed Ale ha migliorato ulteriormente le proprie prestazioni arrivando a sfiorare la vittoria in più di un’occasione. Vittoria che è sfuggita a Vallelunga per cinque millesimi mentre a Misano per addirittura un solo millesimo! Nonostante questi risultati alcuni passaggi a vuoto lo lasciano a 132 punti da Michele Pirro.

Nel 2022 Ale passa all’Aprilia Nuova M2 Racing con cui finalmente centra la sua prima vittoria nel CIV SBK al Mugello, bissando il successo nella successiva gara di Imola. Questi risultati lo hanno portato a giocarsi il titolo con Michele Pirro fino all’ultima gara dove Ale conquista l’ottavo podio ma il titolo è sfuggito anche con l’Aprilia. Ora Delbianco ci riproverà con la Yamaha R1 M del Keope Motor Team.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Delbianco (@aledelbianco52)

Mathias Cantarini