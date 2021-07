In WorldSSP è Dominique Aegerter a festeggiare al termine della gara davanti a Steven Odendaal e Philipp Oettl. Una gara velocissima con il pilota svizzero che a due passaggi dal termine ha fatto siglare il nuovo record della pista. Caricasulo ottavo, miglior italiano.

HATTRICK DI AEGERTER

Weekend fino qui perfetto per Dominique Aegerter che dopo la pole centra la vittoria ed il nuovo record della pista in 1’37”688. Seconda piazza per Steven Odendaal sulla R6 del team EvanBros. Il sudafricano ha provato a resistere fino alla fine al ritmo imposto da Aegerter ma deve arrendersi allo strapotere dello svizzero. Completa il podio la Kawasaki ZX-6R del team Puccetti guidata da Philipp Oettl che è rimasto in lotta per la vittoria fino a metà gara per poi perdere terreno dalla coppia di testa.

Quarta piazza per Jules Cluzel che ancora una volta non centra il podio in questo 2021 decisamente sotto le sue aspettative. Quinto Randy Krummenacher protagonista di una grande ultima parte di gara dove ha mantenuto un passo simile a quello dei primi. Sesta piazza per Manuel Gonzalez davanti a Can Oncu che dopo un ottimo inizio di gara dove si è messo in mostra attaccando anche le posizioni del podio si è poi perso nel corso della gara.

Ottava piazza per Federico Caricasulo che, come il compagno di squadra Cluzel nel team GMT94, stanno faticando più del previsto in questo 2021. “Carica” di ritorno nel WorldSSP dopo la stagione nel team GRT WorldSBK non è ancora riuscito a dimostrare la velocità che lo ha portato a lottare per il titolo 2019. Nona piazza per Marc Alcoba mentre centra la top10 il rientrante Sheridan Morais sostituto di Christoffer Bergmann infortunatosi settimana scorsa ad Estoril durante la 12 ore vinta da FCC TSR Honda France.

Mathias Cantarini