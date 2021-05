Una gara 2 del WorldSSP ad Aragon che ha lasciato il fiato sospeso fino all’ultima curva, dove la Yamaha di Odendaal ha avuto la meglio sulla Kawasaki di Raffaele De Rosa. Grande rimonta di Jules Cluzel, 3° al traguardo nonostante la partenza dal fondo dello schieramento per un problema di pressione gomme.

UMIDO DA SPECIALISTI

La gara 2 del WorldSSP di Aragon ha visto una pista chiazzata di bagnato con alcuni scrosci di pioggia ad infastidire i piloti, o almeno quasi tutti viste le prestazioni di Steven Odendaal, Raffaele De Rosa e Jules Cluzel. Con gomme intermedie questo trio ha fatto la vera e propria differenza insieme ad Hannes Soomer, altro specialista del poco grip sull’asfalto. È doppietta quindi per il sudafricano, che è riuscito a beffare il nostro Raffaele di un solo decimo.

DELUSIONE KRUMMENACHER

Quinta piazza per Dominique Aegerter, ancora in apprendimento sulla sua Yamaha R6. Per lo svizzero il distacco si attesta intorno ai 18 secondi dalla cima della classifica, ma è soprattutto Randy Krummenacher a lasciare perplessi. Per l’ex iridato della categoria è arrivata solo una nona piazza, con ben trentasei secondi di distacco da Odendaal ed una gara lontana 20 secondi anche dalla top5. Le condizioni miste e una gomma sbagliata in griglia di partenza hanno decisamente penalizzato Krummenacher, che però inizia il campionato in salita.

A TERRA IN POCHI

Con le assenze dovute alla gara di ieri, tra cui figura ovviamente Tuuli e la MV Agusta, le cadute di oggi sono state relativamente poche. Andava molto bene il sammarinese Bernardi, costretto poi al ritiro per un problema alla leva del cambio. A terra anche Luigi Montella, Davide Pizzoli e Philipp Oettl, che era atteso in lotta per il podio e che invece ha abbandonato la corsa alla seconda curva, tradito dall’intermedia e da troppa foga. Punteggio pieno quindi per Odendaal, che stacca decisamente gli avversari che hanno commesso troppi errori in quel di Aragon.

WORLDSSP ARAGON, CLASSIFICA DI GARA 2

RIDER BIKE FL GAP 1 ODENDAAL Steven Yamaha YZF R6 LEAD 2 DE ROSA Raffaele Kawasaki ZX-6R 0.100 3 CLUZEL Jules Yamaha YZF R6 0.334 4 SOOMER Hannes Yamaha YZF R6 0.389 5 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R6 17.785 6 BERGMAN Christoffer Yamaha YZF R6 19.976 7 ALCOBA Marc Yamaha YZF R6 31.984 8 TAKALA Vertti Yamaha YZF R6 35.144 9 KRUMMENACHER Randy Yamaha YZF R6 36.403 10 HENDRA PRATAMA Galang Yamaha YZF R6 37.524 11 GONZALEZ Manuel Yamaha YZF R6 37.821 12 MANFREDI Kevin Yamaha YZF R6 50.606 13 HERRERA Maria Yamaha YZF R6 56.884 14 ONCU Can Alexander Kawasaki ZX-6R > 1′ 15 SZKOPEK Pawel Yamaha YZF R6 > 1′ 16 FROSSARD Stephane Yamaha YZF R6 > 1′ 17 FULIGNI Federico Yamaha YZF R6 > 1′ 18 CARICASULO Federico Yamaha YZF R6 > 1′ 19 TACCINI Leonardo Kawasaki ZX-6R > 1′ 20 KAWASAKI Shogo Kawasaki ZX-6R > 1′ 21 FABRIZIO Michel Kawasaki ZX-6R 1 LAP RT MONTELLA Luigi Yamaha YZF R6 RT PIZZOLI Davide Yamaha YZF R6 RT BERNARDI Luca Yamaha YZF R6 RT OETTL Philipp Kawasaki ZX-6R

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WORLDSSP | ARAGON, GARA 1: TRA LE CADUTE VINCE ODENDAAL