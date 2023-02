A distanza di quattro anni dall’ultima apparizione, il Mondiale Superbike tornerà a fare tappa sull’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, andando così a completare la casella ancora mancante nel calendario 2023 delle derivate di serie. Il tracciato del Santerno ospiterà infatti il settimo round stagionale nel week-end del 14-16 Luglio, costituendo quindi la seconda tappa italiana oltre a quella già in programma a Misano dal 2 al 4 Giugno.

IL RITORNO DELLA SUPERBIKE A IMOLA DOPO QUATTRO ANNI

La notizia era nell’aria già da tempo, ma è stata ufficializzata stamane nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Imola Marco Panieri, del direttore dell’Autodromo Pietro Benvenuti e del presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi. Dopo la tormentata edizione 2019, in cui la pioggia condizionò pesantemente l’andamento del week-end, il circuito emiliano tornerà a fare sognare gli appassionati delle due ruote per un appuntamento imperdibile, che porterà dunque a dodici il numero dei round previsti nel calendario 2023 del WorldSBK.

UN FINE SETTIMANA ‘ROCK’

Nell’ambito del fine settimana si svolgerà inoltre uno degli appuntamenti musicali più attesi per quanto riguarda l’autodromo, che nella serata di Venerdì 16 Luglio ospiterà anche il concerto dei Placebo nella consueta area alle spalle della Rivazza: un “prologo” ideale per i numerosi fans che dunque potranno godersi un doppio show in un week-end che si preannuncia da sold-out. Sono dunque andate a buon fine le trattative già in corso da mesi tra Dorna e i vertici del circuito per riportare le derivate di serie a Imola dopo quattro anni, celebrando così nel migliore dei modi anche il 70° compleanno dell’autodromo, ufficialmente inaugurato il 25 Aprile 1953.

DUCATI PIGLIATUTTO A PHILLIP ISLAND

Dopo l’apertura di stagione caratterizzata dalla tripletta di Alvaro Bautista e della Ducati a Phillip Island (accompagnata anche dal doppio successo di Nicolò Bulega in WorldSSP) il Mondiale Superbike ritrova dunque una delle piste più spettacolari ed impegnative: i fans della “rossa” di Borgo Panigale possono già iniziare a sognare.

Marco Privitera