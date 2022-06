La casa milanese Milestone e Dorna hanno annunciato insieme la pubblicazione di SBK 22, il nuovo capitolo della serie dedicata al campionato WorldSBK. Il prodotto è stato lanciato con un trailer che ha annunciato anche la data di uscita. Il giorno da segnare nel calendario è il 15 settembre 2022. Il videogioco uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

SBK RITORNA SUGLI SCHERMI DOPO TANTISSIMO TEMPO

SBK 22 riporta sugli schermi delle console la categoria derivata dalla serie della WorldSBK, dieci anni dopo quel 2011, quando uscì SBK Generations, decimo nonché ultimo capitolo della serie sviluppata da Milestone, iniziata nel 1999 con Superbike World Championship. SBK ha avuto una parentesi anche sui device mobili con i capitoli 2014, 2015, 2016, 2018 (chiamato Sbk Team Manager) e 2021 (uscito con il generico nome Sbk, includendo la stagione 2020 e, appunto, la 2021).

NUOVO VIDEOGIOCO, NUOVE AGGIUNTE

Il nuovo videogioco ricrea l’esperienza della WorldSBK con un gameplay simulativo e circuiti riprodotti fedelmente, oltre alle licenze ufficiali su piloti e moto. L’idea di Milestone è dunque di proporre una replica di quello che succede nella realtà, con i vari roster ufficiali ed i box realistici. I gamer metteranno alla prova le loro capacità correndo con i piloti ufficiali nelle splendide piste SBK.

Il sistema di guida propone una fisica rinnovata e dedicata, molto diversa dalla controparte MotoGP. Il modello di guida è stato sviluppato in collaborazione con i piloti ufficiali. Si proporrà un realismo totale sia per quanto riguarda la moto che il comportamento dei piloti.

MODALITA’ CARRIERA

La Modalità Carriera offre diversi modi per migliorare e personalizzare le performance dei piloti e delle moto, dalla gestione dello staff arrivando al setup avanzato. I giocatori avranno pieno controllo dei settaggi della moto sviluppando il nuovo Albero di Sviluppo. Nella carriera bisognerà anche gestire lo staff, quindi ci si impegnerà ad assumere vari professionisti, dal Manager Personale passando dal Capo Ingegnere, senza dimenticare il telemetrista.

ALBERO DI SVILUPPO

Arriviamo alla novità di questo capitolo della Sbk, l’Albero di Sviluppo. Questo è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali richiede uno specifico numero di punti ricerca per essere sbloccato. Questi punti si possono guadagnare progressivamente dai giocatori portando a termine specifici test nel weekend di gara.

ALTRE CARATTERISTICHE

Tra le altre caratteristiche nuove vengono aggiunte la gestione delle gomme, del carburante e il bilanciamento del peso delle moto. Il sistema di intelligenza artificiale sarà il medesimo di MotoGP. L’A.N.N.A System basato su network neurale, dovrebbe inoltre proporre un gameplay su misura del giocatore, controllando gli avversari basandosi sulla loro personalità e allenandoli analizzando dati e performance.

Come la controparte dei prototipi ci sarà un editor che consente ai giocatori di personalizzare molti aspetti della loro esperienza in SBK 22. Sticker, casco, numero e varie patch sono gli editor dedicati ai piloti e alle moto. Nuova feature si chiamerà Finction Team e sarà invece completamente dedicata a creare un team fittizio con personalizzazione di livrea e stile.

MULTIPLAYER

Il multiplayer sarà presente fino a 12 giocatori. Questa sezione è personalizzabile scegliendo se aggiungere o meno la Superpole prima di una gara, senza contare la possibilità di modificare ogni singola gara con settaggi e regole personalizzate.

CATEGORIE INFERIORI

Milestone stessa ha confermato tramite un commento su Youtube che le classi Supersport e Supersport300 al momento non saranno incluse nel gioco. Questo sicuramente lascia un po’ di amaro in bocca. La speranza è ci ripensino e che nel prossimo futuro vengano incluse in quello che, ne siamo sicuri, sarà un videogioco bellissimo!

TRAILER D’ANNUNCIO

Giacomo Da Rold