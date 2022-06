Quindici giorni dopo il motomondiale al Mugello questa volta è il turno del WorldSBK fare tappa in Italia sulla pista di Misano Adriatico. Il mondiale delle derivate di serie torna sulla pista romagnola con la Ducati di Alvaro Bautista in testa alla classifica iridata. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli lo scorso anno Michael Ruben Rinaldi conquistò due vittorie in una vera e propria festa tricolore. In WorldSSP Dominique Aegerter comanda la classifica ma Lorenzo Baldassarri ed i tanti italiani al via proveranno ad accorciare.

WORLDSBK: BAUTISTA TORNA DOVE TUTTO EBBE FINE

Il circuito di Misano Adriatico è la pista dove tre anni fa Alvaro Bautista interruppe il dominio messo in mostra nei primi round di campionato, raccogliendo solo la vittoria in Superpole Race. Nelle due gare “lunghe” chiuse invece in terza e quattordicesima posizione dopo una scivolata. Quest’anno arriva a Misano ancora primo in classifica ma la situazione sembra completamente diversa, nonostante il rinnovo sia ancora tutto da concordare, il rapporto con Ducati sembra completamente diverso rispetto a quello di trentasei mesi fa. Jonathan Rea dal canto suo dopo dopo le due vittorie di Estoril vuole ricucire il gap dallo spagnolo e la pista di Misano gli è sempre stata storicamente amica. Proprio qui nel 2009 conquistò infatti la sua prima vittoria in WorldSBK sulla Honda CBR1000RR del team HANNspree Ten Kate.

Chi invece può essere all’ultima chiamata per la corsa al titolo 2022 è il campione in carica Toprak Razgatlioglu che quest’anno non ha ancora conquistato una vittoria e si trova lontano 52 punti da Alvaro Bautista. Oltre a Michael Ruben Rinaldi che lo scorso anno ha conquistato due vittorie ed Andrea Locatelli, grande attenzione ad Axel Bassani che sulla pista di Misano potrebbe sfruttare i test fatti ad inizio stagione. Sarà al via del round di Misano anche Alessandro Del Bianco in sostituzione di Leon Haslam sulla Kawasaki ZX-10RR del team di Lucio Pedercini. Per Alessandro sarà una grossa opportunità in ottica 2023 per mettersi in mostra. Il WorldSBK riabbraccia anche Tito Rabat che sostiturià invece l’infortunato Lucas Mahias sulla Ninja del team Puccetti Racing. Assente nuovamente Michael Van der Mark, la sua stagione 2022 è durata soli otto minuti, infatti ha subito un nuovo infortunio nel corso delle FP1 all’Estoril e a Misano sarà sostituito da Ilya Mikhalchik fresco vincitore della 24H di Spa con BMW Motorrad World Endurance.

WORLDSSP: ITALIANI A CACCIA DI AEGERTER

Dominique Aegerter da campione in carica del WorldSSP si sta mostrando ancora una volta l’uomo da battere. In una sola occasione Lorenzo Baldassarri è riuscito a stargli davanti ma a Misano la storia potrebbe cambiare. Il pilota marchigiano, così come Nicolò Bulega e Federico Caricasulo sulle Ducati potrebbero attaccare il pilota elvetico e strappargli la vittoria. Passate le prime tre gare del campionato è stato modificato anche il bop delle “Next Gen” che consentirà alla Ducati ed a Triumph ed MV di avere più apertura delle valvole fino all’85% del gas. A proposito di MV, non sarà al via Niki Tuuli ancora convalescente dopo l’amputazione di tre dita del piede a seguito della caduta di Estoril, al suo posto Mattia Casadei. Presenti anche due wildcard italiane direttamente dal CIV come Luca Ottaviani (AltoGo Racing Team) e Matteo Patacca (Renzi Corse).

Tra chi cercherà di brillare sulla pista di casa ci sarè sicuramente anche Raffaele De Rosa, in grossa difficoltà sulla Ducati Panigale V2 in questo inizio di campionato. Mentre Stefano Manzi dopo l’ennesima apparizione sulla Moto2 a Barcellona torna in pista con la sua Triumph che come detto dovrebbe presentarsi più competitiva. Infine dopo l’ottima gara ad Estoril ci si aspetta un weekend in top10 anche per Oli Bayliss che sulla pista di Misano ha già girato nei test invernali. L’australiano che avevamo intervistato proprio qui a pochi giorni dal via del mondiale, ha conquistato ad Estoril il sesto posto in gara2 ad un solo secondo dal podio. Il talento del figlio del tre volte iridato WorldSBK si sta manifestando sempre di più e Misano potrebbe essere la pista giusta per la consacrazione.

MISANO WORLD CIRCUIT “MARCO SIMONCELLI” | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 1972

Ultimi aggiornamenti: 2006

Lunghezza: 4,226 Km

Curve 16 (10 destra + 6 sinistra)

Pole position: Sinistra

Venerdì 10 giugno

09:00-09:30 – Yamaha R3 Cup Prove Libere

09:45-10:15 – WorldSSP300 Prove Libere 1

10:30-11:15 – WorldSBK Prove Libere 1

11:25-12:10 – WorldSSP Prove Libere 1

13:30-14:00 – Yamaha R3 Cup Superpole

14:15-14:45 – WorldSSP300 Prove Libere 2

15:00-15:45 – WorldSBK Prove Libere 2

16:00-16:45 – WorldSSP Prove Libere 2

Sabato 11 giugno

09:00-09:30 – WorldSBK Prove Libere 3

09:45-10:05 – WorldSSP300 Tissot Superpole

10:25-10:45 – WorldSSP Tissot Superpole

11:10-11:25 – WorldSBK Tissot Superpole

11:45 – Yamaha R3 Cup Gara 1 (10 giri)

12:40 – WorldSSP300 – Gara 1 (gara asciutta di 15 giri, gara bagnata di 13 giri)

14:00 – WorldSBK – Gara 1 (21 giri)

15:15 – WorldSSP – Gara 1 (18 giri)

16:15 – Yamaha R3 Cup – Gara 2 (10 giri)

Domenica 12 giugno

09:00-09:15 – WorldSBK Warm Up

09:25-09:40 – WorldSSP Warm Up

09:50-10:05 – WorldSSP300 Warm Up

11:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

12:45 – WorldSSP Gara 2 (18 giri)

14:00 – WorldSSP300 Gara 2 (gara asciutta di 15 giri, gara bagnata di 13 giri)

15:15 – WorldSBK Gara 2 (21 giri)