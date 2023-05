Tom Sykes saluta la compagine di Manuel Puccetti nel WorldSBK per passare a sostituto di Michael Van Der Mark in BMW Motorrad. Per l’inglese per ora non sono previsti impegni a lunga scadenza

UN INIZIO POCO ENTUSIASMANTE

Tutto il mondo conosce il valore di Tom Sykes, campione del mondo 2013 nelle derivate della serie, eppure l’inizio di campionato visto con la Kawasaki lasciava presagire una separazione. Nessuno però si attendeva che dalla verdona di Puccetti Sykes sarebbe passato al BMW Motorrad WorldSBK Team. Una sostituzione che deriva dall’infortunio di Michael Van Der Mark ottenuta nel round casalingo di Assen, con frattura del femore sinistro e lunghi tempi di recupero.

TANTI CARI SALUTI

Per quanto consensuale, la separazione lascia sicuramente l’amaro in bocca. Commento sibillino da parte di Tom, che dice “spero che i miei dati aiutino il team ad avvicinarsi alle vittorie in futuro”. Questo nonostante Toprak Razgatlioglu abbia fatto decisamente bene con quella moto, simbolo che il team non è deficitario di nulla per puntare a meglio che le posizioni di rincalzo. “Il mio team, lo staff e gli sponsor sono stati onorati di avere Tom con noi per iniziare la stagione – Ha commentato Manuel Puccetti – In qualità di ex campione del mondo e vincitore di più gare, la sua intuizione ha davvero portato la nostra comprensione del Ninja al livello successivo. lo ringraziamo per tutta la sua conoscenza e per aver condiviso così tante informazioni.”

SI INIZIA CON UN TEST

Per Sykes ora sono previsti due giorni di test a Misano questa settimana, per poi proseguire come sostituto di Van Der Mark. “Non vedo l’ora di tornare temporaneamente al BMW Motorrad Motorsport e al ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team”, ha detto Sykes. “Ora ho l’opportunità di contribuire nuovamente al processo di sviluppo della M1000RR. Non vedo l’ora di salire in sella alla nuova moto ai test di Misano e, allo stesso tempo, faccio i migliori auguri al mio ex compagno di squadra Mickey per il suo recupero. Darò il 100% per sostituirlo nel miglior modo possibile.”

