Giunge al termine anche la seconda giornata di prove per i piloti del WorldSBK ai Test di Catalunya. Al Montmeló Álvaro Bautista continua il suo 2023 dominante stampando ancora una volta il miglior tempo della giornata.

BAUTISTA-DUCATI DUO INFALLIBILE, MA OCCHIO A LECUONA

Il sodalizio tra Álvaro Bautista e la Ducati V4R sembra essere più forte che mai, con il campione del Mondo che non sembra avere rivali nel WorldSBK, così confermano i Test di Catalunya. Nonostante la caduta, Bautista si è confermato ancora una volta come il migliore della categoria. Il #1 ha girato solo nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio ha preferito non scendere in pista.

Subito dietro al leader del campionato c’è la Honda con Iker Lecuona, nonostante un brutto highside rimediato alla curva 14. Mentre aspettiamo comunicazioni ufficiali sulle condizioni dell’ex KTM in MotoGP, Lecuona conferma la velocità sia sua che della moto al Montmeló. Dopo la Superpole dello scorso anno, Lecuona si ferma a soli 62 millesimi dal tempo fatto segnare dal connazionale.

REA ARRIVA E SI PIAZZA 3°, SOLO 7° TOPRAK

Jonathan Rea ha preso parte solo alla seconda giornata del WorldSBK ai Test di Catalunya. Il britannico, reduce dai test svolti ad Aragón settimana scorsa, si piazza in 3^ posizione. Il sei volte iridato ferma il cronometro a soli 2 decimi di secondo dal rivale Bautista. L’altra V4R ufficiale di Michael Ruben Rinaldi è in quarta posizione, giusto 35 millesimi davanti alla seconda ZX10-RR di Alex Lowes.

Sorprendentemente, la prima Yamaha che troviamo in classifica è quella indipendente di Dominique Aegerter, che riesce a precedere il campione del Mondo 2021 Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco ha fatto segnare il proprio miglior giro negli ultimi minuti di prove, rimanendo comunque ad oltre 7 decimi dal mostruoso crono di Bautista. Michael van der Mark, Remy Gardner e Garrett Gerloff chiudono la top 10.

WORLDSSP | BULEGA ANCORA IMPRENDIBILE

Se in WorldSBK ai Test di Catalunya Bautista sembra imprendibile, lo stesso vale anche per il WorldSSP. Sul tracciato di Montmeló Nicolò Bulega guida la propria Panigale V2 come nessun’altro dei propri compagni di marca. L’attuale leader della serie cadetta ferma il cronometro a 1:44.638, ben oltre 7 decimi davanti al proprio compagno di marca Raffaele De Rosa. In terza posizione c’è un rientrante Yari Montella, in sella alla V2 di Barni Spark Racing Team. Il #55 si trova a 9 decimi dalla vetta della classifica.

WORLDSBK | TEST CATALUNYA, I RISULTATI DEL DAY 2

Valentino Aggio

