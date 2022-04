Si apre la settimana del primo gp dell’anno con gli ultimi test che vedono primeggiare il pluricampione Jonathan Rea su Kawasaki al Motorland Aragon. Il nordirlandese di Kawasaki ha fatto segnare un 1’49″394 mettendosi dietro i due favoriti nella corsa al titolo 2022. Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista 2° e 3°. Vedendo i tempi sono loro i favoriti per il titolo. La cosa fantastica è che sono di tre case diverse. Kawasaki, Yamaha e Ducati i costruttori che ci regaleranno una sfida ancora più bella per la conquista del numero 1 delle derivate di serie. La stagione partirà Venerdì 8 Aprile con le prove libere, per le gare bisogna aspettare Sabato alle 14,00 con il primo start della trentacinquesima annata Superbike. Sarà grande spettacolo!

IL CAMPIONE E’ VICINO!

“Razga” era stato il più veloce sia nella sessione mattutina, in cui Jonathan Rea non ha preso la via della pista, così come altri per la temperatura bassa del tracciato. Anche in quella di metà giornata si è vissuta la stessa situazione. Nella prima sessione il turco aveva ottenuto 1’49″410. Nella terza e ultima sessione di giornata Toprak Razgtalioglu si è fermato per un problema tecnico alla curva 13 nel suo time attack personale. L’attacco al tempo dell’ ex #54 è quindi posposta a domani, giornata che vedrà altre tre sessioni di prove. Le previsioni meteo prevedono sole, con temperature basse. Le medesime si alzeranno vertiginosamente nel fine settimana. Di conseguenza questi test contano davvero poco.

IN DUE CON LA NUOVA SCQ DA QUALIFICA

Nessuno dei migliori piloti del lotto ha provato la SCQ, la nuova copertura da qualifica che Pirelli ha progettato anche per l’utilizzo nella Superpole Race, di dieci giri. Questa gomma è stata provata solamente dal numero 50 Eugene Laverty, 1’50″600 con tre giri completati e Phillip Ottl, all’esordio e, di conseguenza all’esordio con queste specifiche gomme. In questi test ciascun pilota dispone di due gomme SCQ che i ragazzi hanno già provato in inverno. Inoltre Pirelli ha portato una SCQ “evoluzione”, che potrebbe essere pronta per il terzo round della stagione ad Estoril se i piloti daranno la propria approvazione. Di conseguenza domani occhio ai Fab 3 Rea, Bautista e Razgatlioglu che monteranno questa famigerata gomma nel turno che scatta alle 13,45 e della durata di 45 minuti.

TEMPI

1. Rea (Kawasaki) 1’49″394; 2. Razgatliouglu (Yamaha) 1’49″410; Bautista (Ducati) 1’50″0254; 4. Gerloff (Yamaha) 1’50″205; 5. Lowes (Kawasaki) 1’50″423; 6. Locatelli (Yamaha) 1’50″433; 7. Baz (BMW) 1’50″446; 8. Nozane (Yamaha) 1’50″520; 9. Lecuona (Honda) 1’50″586; 10. Laverty (BMW) 1’50″600; 11. Rinaldi (Ducati) 1’50″632; 12. Öttl (Ducati) 1’50″713; 13. Redding (BMW) 1’50″734; 14. Mahias (Kawasaki) 1’51″151; 15. IMikhalchik (BMW) 1’51″438; 16. Vierge (Honda) 1’51″446; 17. Tamburini (Yamaha) 1’51″737; 18. Bassani (Ducati) 1’51″890; 19. Ponsson (Yamaha) 1’52″727; 20. Bernardi (Ducati) 1’52″937; 21. Mercado (Honda) 1’53″100; 22 Konig (Kawasaki) 1’53″326; 23. Syahrin (Honda) 1’53″945; 24. Cressson (Kawasaki) 1’54″688.

Giacomo Da Rold