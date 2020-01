Con i primi test dell’anno alle porte (mercoledì e giovedì a Jerez) la Dorna ha comunicato le entry list del campionato del mondo delle derivate di serie. Ventidue piloti, cinque case ufficiali e undici nazionalità diverse rappresentate nella stagione del rilancio della WorldSBK. Due gli italiani al via: il rookie Federico Caricasulo e Michael Rubén Rinaldi, mentre sarà costretto a cercare nuove opportunità Lorenzo Savadori, “esodato” del team Pedercini.









Dieci ufficiali al via. Partiamo dal team che da cinque stagioni domina il mondiale Superbike: il Kawasaki Racing Team WorldSBK che schiera il campione del mondo Jonathan Rea ed il nuovo acquisto Alex Lowes. L’ARUBA.IT Racing – Ducati risponde con il confermato Chaz Davies ed il campione in carica del BSB Scott Redding. L’inglese ex-MotoGP è chiamato a far dimenticare Alvaro Bautista, passato nel Team HRC, il nuovo squadrone ufficiale della casa dell’ala dorata. Insieme allo spagnolo, il nuovo team ufficiale Honda potrà contare sull’esperienza di Leon Haslam per sviluppare la CBR1000RR-RW. Il PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM prenderà parte al campionato 2020 con il confermato Michael Van der Mark ed il neoacquisto Toprak Razgatlioglu. Chiude il cerchio delle moto ufficiali BMW, che come tutte le altre case ha cambiato un pilota, ed al confermato Tom Sykes affianca Eugene Laverty.

Tante new entry tra i clienti. Partiamo dai tre team Kawasaki: la certezza del campionato “dei clienti” è il Kawasaki Puccetti Racing che riporta nel campionato del mondo Xavi Fores. Il team ORELAC Racing VERDNATURA schiererà Maximilian Scheib. Il cileno, volto noto del paddock della SBK, ha già esordito nel 2018 sostituendo Jordi Torres sulla MV Agusta. Resta da assegnare una verdona, quella del Team Pedercini Racing. Il team di Lucio Pedercini, a causa della defezione del main sponsor, ha dovuto tagliare drasticamente il budget dimezzando di fatto l’impegno in SBK. A farne le spese sarà Lorenzo Savadori che sperava di rientrare nel mondiale SBK dopo un anno passato tra CIV e MotoE. Sulla sella del team Pedercini ci sarà dunque il confermato Jordi Torres, anche se resta ancora da comunicare ufficialmente.

Passiamo quindi ai team clienti Ducati che raddoppiano, visto che ai confermati Barni Racing Team e Team GOELEVEN si aggiungono Motocorsa Racing e Brixx Performance. Cambiano anche tutti i piloti: da Barni approda Leon Camier, mentre Michael Rubén Rinaldi passa dalla squadra di Marco Barnabò al Team GoEleven. Con Motocorsa Racing correrà Leandro Mercado, mentre prenderà parte a tutta la stagione Sylvain Barrier con il team Brixx Performance dopo la wildcard dello scorso anno a Portimao.

Due sono i team clienti Yamaha, con il GRT Yamaha WorldSBK Junior Team che rinnova completamente il proprio box portando in SBK Federico Caricasulo e Garrett Gerloff. Schiererà una sola moto invece il team Ten Kate Racing Yamaha, che ha confermato Loris Baz sulla sola Yamaha in pista nel 2020. Completano la griglia le due Honda CBR1000RR-R del team MIE Racing: Takumi Takahashi al momento è l’unico pilota iscritto, mentre siamo ancora in attesa di scoprire chi sarà il suo compagno.

Mathias Cantarini