Secondo quanto riportato dal sito di crescent Yamaha, Pata Yamaha con Brixx WorldSBK si unirà al team McAMS Yamaha British Superbike per un’apparizione speciale nell’appuntamento al Cadwell Park, del Bennetts British Superbike Championship, il 29 di agosto.

Grazie allo sponsor del team McAMS, Razgatlıoğlu e Locatelli vivranno l’appuntamento del BBS da bordo pista, mentre sosterranno i piloti Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran che lotteranno per difendere il titolo del campionato. Inoltre, i piloti SBK di Pata Yamaha gireranno la montagna con delle dimostrazioni verso il pubblico del Cadwell Park per il fine settimana del Bank Holiday. Tutti i fan presenti potranno incontrare i piloti Yamaha World SBK con una sessione di autografi e domande-risposte durante la giornata, gli stessi affiancheranno in griglia i piloti McAMS, tutti gli orari saranno pubblicati nelle prossime settimane. Prima di organizzare l’intero evento, i quattro piloti saranno impegnati nei vari appuntamenti dei propri campionati: Razgatlıoğlu e Locatelli a Most, Repubblica Ceca, per la SBK mentre Mackenzie e O’Halloran si recheranno a Brands Hatch il prossimo fine settimana.

Le parole dei piloti del team Pata Yamaha:

Toprak Razgatlıoğlu – “Non vedo l’ora di andare a Cadwell Park! Credo che per il Regno Unito sia una pista molto famosa, sono pronto a correre e anche a saltare! Ho sempre girato su questo tracciato nei videogiochi e sarà la prima volta che lo percorrerò veramente. Non vedo l’ora di vedere tutti i fan e di sostenere Tarran e Jason in gara, il mio piano è quello di fare il salto sperando di non cadere!“.

Andrea Locatelli – “Sarà una bella esperienza perché non ho mai visto una gara di BSB! E anche andare a Cadwell Park, penso che sia uno dei circuiti migliori e più folli con il salto dopo la chicane! Sicuramente sarà un’esperienza diversa perché non correremo, ma sarà bello vedere la pista e sostenere i piloti McAMS Yamaha, Mackenzie e O’Halloran. Per noi è una buona occasione per goderci le gare”.

Intervistati anche Valentina Slater, McAMS Sales Director, e Stuart Higgs, direttore della BBS Championship Series:

Valentina Slater – “Non vediamo l’ora di partecipare al prossimo round BSB di Cadwell Park, che vedrà riuniti i piloti di entrambi i nostri team sponsorizzati. McAMS e Pata Yamaha, con BRIXX WorldSBK, hanno avuto finora stagioni di successo e hanno dimostrato grandi abilità in pista. Con queste premesse, il weekend del Cadwell Park sarà indimenticabile per tutti i fan. Per Toprak e Andrea sarà un’occasione unica per affrontare in prima persona la montagna con giri dimostrativi per i fan. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di entrambi i team, ci auguriamo sia un weekend divertente e vincente per tutti!”

Stuart Higgs – “Toprak Razgatlıoğlu è uno dei piloti più emozionanti da seguire e sono lieto di dare il benvenuto al Park al campione in carica di SBK e al suo compagno di squadra Andrea Locatelli. Sono sicuro che i fan del Bennetts BSB gli riserveranno un’accoglienza incredibile quando vivranno l’evento per la prima volta, in particolare quando Toprak affronterà la famigerata Montagna!”

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

