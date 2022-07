WorldSBK | Donington, Gara 2: tripletta Razgatlioglu, Bautista batte Rea nel finale

Toprak Razgatlioglu vince Gara 2 del WorldSBK a Donington e realizza la prima tripletta della carriera dominando dal primo all’ultimo giro. Seconda posizione per Alvaro Bautista, capace di passare un opaco Jonathan Rea in estrema difficoltà nel finale di gara.

RAZGATLIOGLU BATTE REA NEL CORPO A CORPO, ALLUNGA E VINCE

Al calare della bandiera a scacchi è Toprak Razgatlioglu a festeggiare la vittoria nella seconda manche della WorldSBK in quel di Donington. Il turco, al ventiduesimo trionfo in carriera, è stato abile nel rintuzzare gli attacchi arrivati da parte di Rea nella prima parte di gara, dopo la quale il campione in carica ha allungato sul pilota Kawasaki. E proprio Rea è stato coinvolto in un processo di involuzione che lo ha relegato al terzo posto dopo il sorpasso subito da Alvaro Bautista, autore di un bel sorpasso alla Melbourne (curva 12) a tre giri dalla bandiera a scacchi. Inoltre, mentre il passo di Rea crollava lo spagnolo di Aruba Ducati ha mantenuto un ritmo solido e regolare grazie al quale si è addirittura avvicinato al poi vincitore Razgatlioglu.

PASSO IN AVANTI PER RINALDI, REDDING ARCHIVIA LA TERZA TOP5 CONSECUTIVA

Uscendo dalla zona podio segnaliamo il quarto posto di Michael Ruben Rinaldi, autore di una delle manche più solide della stagione considerando i soli sei secondi di distacco dalla vetta. L’italiano ha tra l’altro regolato Scott Redding, ottimo quinto, superando il portacolori BMW e rifilandogli ben tre secondi fino alla bandiera a scacchi. Nonostante ciò, Redding può definirsi contento avendo chiuso tutte le gare del fine settimana tra i primi cinque classificati, evento quanto mai raro per un pilota BMW.

BASSANI BATTE LOCATELLI, LECUONA E GERLOFF IN VOLATA

Sesta posizione per Alex Lowes, arrivato davanti ad Axel Bassani e Andrea Locatteli, in lotta per tutta la gara fino a quando l’alfiere Motocorsa ha portato a casa il sorpasso decisivo. In nona posizione Loris Baz, secondo pilota BMW in Top10, che ha battuto la Honda HRC di Iker Lecuona, decimo, dopo una lunga battaglia che ha visto coinvolti anche Garrett Gerloff (in volata con Lecuona) e Philipp Oettl. Tredicesimo il convalescente Xavi Vierge, arrivato sul traguardo in scia alla Panigale di Oettl, mentre chiudono la zona punti Lucas Mahias e Tarran Mackenzie, wildcard a Donington.

WORLDSBK 2022 | DONINGTON | RISULTATI GARA 2

Prossimo round del WorldSBK in programma nel circuito ceco di Most, weekend che Bautista inizierà con 17 punti di margine su Rea e 43 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, sicuramente carico e galvanizzato dalla prima tripletta in carriera.

Matteo Pittaccio

