E’ stato un duello sul filo dei millesimi in WorldSBK tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con il nord irlandese che si è preso la pole per soli 162 millesimi ai danni del turco. Completa la prima fila Alex Loews davanti al nostro Andrea Locatelli finalmente veloce anche in Superpole nella pista dove lo scorso anno centrò il podio in gara2. Sarà costretto a partire dalla nona posizione Alvaro Bautista dopo che il suo miglior tempo è stato cancellato per una bandiera gialla in curva 1.

REA SORPRENDE TOPRAK

Dopo un primo passaggio incredibile in 1’39″887 Toprak Razgatlioglu si sentiva abbastanza sicuro di aver conquistato la pole position. Jonathan Rea era infatti lontano oltre mezzo secondo dal turco in questo primo tentativo di time attack. Il pilota Kawasaki nel secondo run ha però sfoderato tutto il potenziale della sua Kawasaki fermando il cronometro in 1’39″610, siglando il nuovo record della pista. Al turco non è bastato migliorare di un decimo durante il secondo passaggio fermandosi a 162 millesimi da Rea. Completa la prima fila la Kawasaki di Alex Lowes che da Barcellona è tornato ai vertici del WorldSBK. Scatterà in quarta posizione Andrea Locatelli che sfruttando il traino del compagno di squadra si è preso un posto in seconda fila. Accanto a lui scatteranno Loris Baz e Iker Lecuona, il pilota BMW lo scorso anno con la Ducati GoEleven su questa pista centrò due incredibili podi.

BAUTISTA COSTRETTO ALLA RIMONTA

Scatterà solo nono, alle spalle di Garrett Gerloff e Scott Redding, Alvaro Bautista. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati nonostante avesse fermato il cronometro in 1’39″946 che gli sarebbe valsa la quarta posizione, si è visto cancellare il tempo per esser transitato in curva 1 con la bandiera gialle esposta a causa della caduta di Kohta Nozane. Alvaro resta comunque la migliore Ducati in griglia di partenza in quanto il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi non è andato meglio dell’undicesimo tempo. Dopo il rinnovo annunciato ieri con Motocorsa, Axel Bassani scatterà invece dalla quattordicesima casella in griglia.

CLASSIFICA SUPERPOLE

Mathias Cantarini