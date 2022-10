Il CIV arriva al conclusivo round di Imola per le ultime due gare della stagione che assegneranno tutti e cinque i titoli italiani. A Michele Pirro dopo il ritiro di gara2 del Mugello basteranno 14 punti per confermarsi campione italiano SBK. Sfida a sei in SS Next Gen con Nicholas Spinelli che comanda con un solo punto su Massimo Roccoli ma con Roberto Mercandelli, Matteo Ferrari, Stefano Valtulini e Matteo Patacca ancora matematicamente in corsa. Torna nel CIV dopo la parentesi mondiale Nicola Fabio Carraro che proverà a conquistare il titolo tricolore nonostante l’assenza del Mugello. In PreMoto3 Leonardo Zanni si presenta a Imola con 40 punti di vantaggio su Giulio Pugliese mentre in SS300 Leonardo Carnevali dovrà recuperare nove punti all’assente Matteo Vannucci per conquistare il suo primo tricolore.

SUPERBIKE: PIRRO PER LA NONA SINFONIA

Dopo l’epilogo a sorpresa del Mugello con Michele Pirro che a causa di una rottura si è dovuto ritirare a soli 5.245 metri dal nono titolo. Il pilota pugliese si presenta a Imola con 36 lunghezze su Alessandro Delbianco. “DB52” arriverà al circuito Enzo e Dino Ferrari non in perfette condizioni fisiche a causa di una leggera febbre che ha colpito il pilota Aprilia in queste ore. Cercherà di confermarsi al terzo posto di campionato Luca Vitali con la Honda CBR 1000RR-R della Scuderia Improve – Firenze Motor. Randy Krummenacher vincitore a Imola nel 2019 nel WorldSSP proverà a replicare la storica vittoria per Yamaha del Mugello.

Tornano in pista le Ducati del team Bronco’s con Lorenzo Zanetti (vincitore di gara1 lo scorso anno, ndr) e Andrea Mantovani nonostante nelle scorse settimane fosse stato fotografato a Misano in una sessione di test con la Kawasaki del team Black Flag. Nessun cambio di pilota dunque sulla “verdona” che vedrà ancora al via Samuele Cavalieri. Altro ritorno dopo l’assenza dovuta alla contemporaneità del CIV al Bol d’Or è quello di Kevin Manfredi che con la Suzuki Penta proverà a raccogliere le ultime soddisfazioni stagionali. Cambio infine di pilota nel team DMR con Matteo Giacomazzo che verrà sostituito sulla Honda del team veneto da Alessio Finello.

SS: LOTTA A SEI IN NEXT GEN, UNA FORMALITA’ PER BUSSOLOTTI

Sarà una gran battaglia a Imola con sei piloti in lotta per la conquista del titolo nazionale SS Next Gen. Sarà Nicholas Spinelli a presentarsi sul circuito del Santerno con la tabella tricolore sulla sua Ducati Panigale V2. Per lui un solo punti di vantaggio su Massimo Roccoli, il riminese che a novembre spegnerà 38 candeline potrebbe conquistare il suo settimo titolo nazionale nella Supersport. Ancora della partita, seppur più staccati troviamo Roberto Mercandelli a 13 lunghezze, Matteo Ferrari a -24, sono invece 41 e 42 punti a dividere Stefano Valtulini e Matteo Patacca dalla prima posizione. Saranno dunque due gare molto intense ad avvincenti per la conquista del titolo.

Tutto più definito nella 600 CIV con Marco Bussolotti che comanda la classifica con 45 punti di vantaggio su Kevin Zannoni. Non sarà purtroppo al via Emanuele Pusceddu ancora convalescente dopo lo spaventoso incidente che lo ha visto protagonista al Mugello.

MOTO3: TORNA CARRARO PER SFIDARE TIEZZI E FERRANDEZ

Dopo la parentesi nel mondiale, Nicola Fabio Carraro torna nel CIV per provare a conquistare il suo primo titolo tricolore. Carraro dovrà recuperare due punti a Cesare Tiezzi, che però non vince dalla prima gara stagionale. Ancora della partita anche Alberto Ferrandez Beneite che si trova a 4 lunghezze da Tiezzi. Matematicamente in corsa ancora anche Biagio Miceli che è però staccato di 15 punti e dovrà sperare in qualcosa di impensabile perché tutti e tre i piloti davanti a lui perdano così tanti punti.

PREMOTO3: ZANNI PUO’ FESTEGGIARE SABATO

Con 40 punti di vantaggio su Giulio Pugliese, Leonardo Zanni potrà festeggiare il titolo nazionale CIV Premoto3. Dietro i primi due la lotta per la terza piazza in campionato sarà tra Edoardo Liguori e Gabriel Tesini. I due dovranno però superare Brian Uriarte Diego che sarà assente a Imola in quanto impegnato ad Aragon nell’European Talent Cup. Sarà wildcard in questo ultimo round del CIV Luana Giuliani. Dopo l’esperienza sul set del film “L’immensità” del regista Emanuele Crialese e accanto a Penelope Cruz torna così “a casa” nel paddock del CIV.

SS300: VANNUCCI ASSENTE, CARNEVALI PER IL TITOLO

Sarà assente a causa della concomitanza tra il CIV ed il mondiale WorldSSP300 in pista a Portimao Matteo Vannucci. Il talentuosissimo pilota toscano dovrà dunque guardare a distanza Leonardo Carnevali cercare di conquistare il titolo italiano che dista soli dieci punti (la differenza tra i due è di 9 punti ma in caso di arrivo a pari merito vincerebbe Vannucci per il maggior numero di vittorie in stagione, ndr). In corsa c’è ancora anche Emanuele Vocino che però dista 40 punti da Carnevali e quindi 49 da Vannucci. Per il pilota romano sarebbe dunque necessaria una doppietta e due piazzamenti fuori dalla top10 per Carnevali.

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì 7 ottobre

09:00-09:25 | PROVE LIBERE NATIONAL TROPHY 600

09:30-09:55 | PROVE LIBERE APRILIA RS 660 CUP

10:00-10:20 | PROVE LIBERE 1° TURNO NATIONAL TROPHY 1000

10:30-10:55 | PROVE LIBERE PREMOTO 3

11:00-11:25 | PROVE LIBERE MOTO 3

11:30-11:55 | PROVE LIBERE SUPERBIKE

12:05-12:30 | PROVE LIBERE 600 CIV – SS&SS NG

12:35-13:00 | PROVE LIBERE SS300

14:00-14:20 | PROVE QUALIF. 1° TURNO NATIONAL TROPHY 600

14:25-14:45 | PROVE QUALIF. 1° TURNO APRILIA RS 660 CUP

14:50-15:10 | PROVE LIBERE 2° TURNO NATIONAL TROPHY 1000

15:20-15:45 | PROVE QUALIF. 1° TURNO PREMOTO3

15:50-16:15 | PROVE QUALIF. 1° TURNO MOTO3

16:20-16:45 | PROVE QUALIF. 1° TURNO SUPERBIKE

16:55-17:20 | PROVE QUALIF. 1° TURNO 600 CIV – SS&SS NG

17:25-17:50 | PROVE QUALIF. 1° TURNO SS300

Sabato 8 ottobre

09:00-09:25 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO SS300

09:30-09:55 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO PREMOTO3

10:00-10:25 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO SUPERBIKE

10:35-11:00 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO MOTO3

11:05-11:30 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO 600 CIV – SS&SS NG

11:35-11:55 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO NATIONAL TROPHY 600

12:05-12:25 | PROVE DI QUALIF. 2° TURNO APRILIA RS 660 CUP

12:30-12:50 | PROVE DI QUALIF. 1° TURNO NATIONAL TROPHY 1000

13:30 | GARA 1 SUPERBIKE (14 GIRI)

14:15 | GARA 1 MOTO3 (13 GIRI)

15:00 | GARA 1 600 CIV – SS&SS NG (14 GIRI)

15:45 | GARA 1 PREMOTO3 (11 GIRI)

16:20 | GARA 1 SS300 (11 GIRI)

17:05 | GARA 1 NATIONAL TROPHY 600 (10 GIRI)

17:40 | GARA 1 APRILIA RS 660 CUP (10 GIRI)

18:05-18:25 | PROVE DI QUALIFICA 2° TURNO NATIONAL TROPHY 1000

Domenica 9 ottobre

09:00-09:10 SS300 – Warm Up

09:15-09:30 Moto3 – Warm Up

09:35-09:50 Superbike – Warm Up

10:00-10:15 Supersport – Warm Up

10:20-10:35 PreMoto3 – Warm Up

11:00 | GARA 2 NATIONAL TROPHY 600 (10 GIRI)

11:45 | GARA 2 APRILIA RS 660 CUP (10 GIRI)

12:30 | GARA 2 NATIONAL TROPHY 1000 (10 GIRI)

13:50 | GARA 2 SS300 (11 GIRI)

14:45 | GARA 2 SUPERBIKE (14 GIRI)

15:35 | GARA 2 MOTO3 (13 GIRI)

16:25 | GARA 2 600 CIV – SS&SS NG (14 GIRI)

17:15 | GARA 2 PREMOTO3 (11 GIRI)

Mathias Cantarini