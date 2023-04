Dopo oltre un mese di pausa il WorldSBK torna in pista ad Assen, con Alvaro Bautista leader del mondiale e Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea al suo inseguimento. Nel frattempo però team e piloti hanno avuto modo di effettuare dei test a Barcellona utili a migliorare le messe a punto delle moto in ottica della “stagione europea” del WorldSBK. Tra i favoriti ovviamente i “Big3” ma occhio ad Andrea Locatelli e alle Ducati di Rinaldi e Bassani con Danilo Petrucci pronto ad inserirsi nella lotta per il podio.

WORLDSBK: BAUTISTA A CACCIA DEL COLPACCIO

La pista olandese non è mai stata una pista “amica” della Panigale V4 R ma in questo 2023 Alvaro Bautista sembra oggettivamente troppo superiore agli avversari. Tolta la caduta in Superpole Race di Mandalika, fin qui lo spagnolo aveva mostrato una superiorità imbarazzante per i colleghi. Cinque vittorie in sei corse e 37 punti di vantaggio su Toprak Razgatliolgu il pilota Ducati si presenta come favorito anche in una pista dove Ducati non ha mai particolarmente brillato. Se Toprak Razgatlioglu vorrà riconquistare il titolo WorldSBK prima di passare, come sembra, in MotoGP dovrà cercare di prendersi tutte e tre le gare olandesi. A rendergli difficile il lavoro ci sarà sicuramente il compagno di squadra Andrea Locatelli che in questo inizio di stagione si è mostrato più combattivo rispetto la passata stagione.

Grande attenzione anche al plotone Ducati con Michael Ruben Rinaldi sempre in cerca della vittoria, sfuggitagli a Mandalika in gara2. La sua posizione in classifica non rispecchia quanto realmente mostrato in questo inizio si stagione e spera tornati in Europa di riprendersi le posizioni che si merita. Attenzione anche ai privati Ducati con Axel Bassani sempre in cerca di una promozione nel team ufficiale e Danilo Petrucci che dopo dei test complicati a Barcellona proverà a salire sul podio in una pista che già lo vide festeggiare in MotoGP. Per chiudere il capitolo Ducati occhio anche a Philipp Oettl reduce dalla 24h di Le Mans con ERC Ducati chiusa al quinto posto.

Capitolo a parte per Kawasaki, Jonathan Rea sulla pista olandese ha vinto ben diciassette volte, con una doppietta nella scorsa stagione prima della caduta in gara2 con Torpak Razgatlioglu. Il momento che sta vivendo il pilota nord irlandese però è tutto tranne che sereno, la sua Ninja è lontana dalle prestazioni della Ducati e oggi anche della Yamaha. Se però c’è un pilota che può tirare fuori gli artigli e provare a lottare con Bautista e Toprak e proprio Jonathan Rea.

WORLDSSP: UN CAMPIONATO IN CERCA DI PADRONE

Dopo un avvio incredibile in Australia, Nicolò Bulega a Mandalika ha sofferto più del dovuto lasciando le vittorie alla Kawasaki di Can Oncu ed alla Ducati Althea di Federico Caricasulo. Sulla pista olandese lo scorso anno proprio “Carica” si trovava ad un passo dal vincere la gara quando un guasto alla sua Panigale V2 lo costrinse al ritiro. L’assenza di Aegerter che negli ultimi anni aveva monopolizzato la scena sta creando un’incertezza che può solo che crescere il livello del campionato. Ad Assen tra i protagonisti ci sarà sicuramente anche Stefano Manzi, secondo nel mondiale e ancora in cerca della prima vittoria con la Yamaha R6.

INFO SULLA PISTA

TT Assen Circuit

Pole position: sinistra

Lunghezza: 4.542km

Curve: 18

A destra: 12

A sinistra: 6

Rettilineo di partenza: 300m

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì 21 aprile

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 11:25-12:10 WorldSSP – FP1 12:25-12:55 R3 bLU cRU Cup – FP1 14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2 15:00-15:45 WorldSBK – FP2 16:00-16:45 WorldSSP – FP2 17:00 R3 bLU cRU Cup – Superpole

Sabato 22 aprile

09:00-09:30 WorldSBK – FP3 09:45 WorldSSP300 – Superpole 10:25-10:45 WorldSSP – Superpole 11:10-11:25 WorldSBK – Superpole 11:45 R3 bLU cRU Cup – Race 1 12:40 WorldSSP300 – Race 1 14:00 WorldSBK – Race 1 15:15 WorldSSP – Race 1 16:15 R3 bLU cRU Cup – Race 2

Domenica 23 aprile

09:00-09:15 WorldSBK – WUP 09:25-09:40 WorldSSP – WUP 09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP 11:00 WorldSBK – Superpole Race 12:30 WorldSSP – Race 2 14:00 WorldSBK – Race 2 15:15 WorldSSP300 – Race 2

Mathias Cantarini