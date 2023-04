FCC TSR Honda va a vincere la 24H di Le Mans 2023 in classe EWC con una prestazione totalmente priva di sbavature. Seconda posizione per Canepa e la Yamaha YART, terzo posto per BMW Motorrad che con il team Tecmas conquista la Stock. A podio in STK anche 3ART Yamaha e il No Limits con la nuova Honda

UNA HONDA BIANCAZZURRA

Non ci sono riferimenti calcistici, solamente una certezza: se è biancazzurra, una Honda diventa difficile da battere. FCC TSR Honda con la moto di riserva (cambiata in griglia per un problema alla prima moto) vince la 24H di Le Mans 2023 in categoria EWC. Lo fa con una prestazione totalmente priva di sbavature, unica tra le prime tre a non finire a terra ed a non avere problemi con la moto. Dopo il primo scontro con Suzuki SERT alla partenza Guarnoni, Hook e Di Meglio sono andati a conquistare metri su metri ed a vincere quasi senza pensieri.

A TERRA E A PODIO

Discorso diverso per le altre due podiste, che di problemi ne hanno dovuti affrontare. In primis Yamaha YART, che finalmente parte senza bisogno di 20 secondi di motorino di avviamento. Poi però la R1 ha avuto un problema durante un pit stop alle pinze freno, che hanno costretto il team a sostituire l’impianto per far rientrare la ruota anteriore. Ci si è aggiunta una scivolata di Hook, fortunatamente con pochi danni per la moto e per il pilota.

Ancora più complessa la prestazione di BMW, che nelle prime ore sembrava essere in grado di giocarsi il podio. Poi però il tempo perso ai box ( 20 minuti più di FCC, per dare un metro) e la caduta nella notte ha comportato un distacco incolmabile. Al contrario della YART, la M1000RR è tornata con parecchi danni al box, costringendo il team a risalire fino all’ultimo gradino del podio.

MENZIONI D’ONORE

Grande prestazione per Viltais Experience con la Honda #333, soprattutto con Florian Alt alla guida. Florian ha prima attaccato nel primo stint mantenendo la CBR con colorazioni standard in cima alla classifica, ed ha poi difeso la quarta piazza dagli attacchi prima di Chaz Davies e poi di David Checa. Quinta piazza proprio per ERC Ducati, che perde ancora troppo tempo al box ma che è stata velocissima in pista sin da subito, grazie anche ad uno squadrone di piloti mondiale. Bene Tati team, in sesta posizione e decisamente meglio di Kawasaki Trickstar, solamente nona. Ma che gara ha fatto la Suzuki SERT, che con moto distrutta è ripartita ultima con svariati giri di distacco ed è risalita fino alla settima posizione. Menzione speciale anche per l’unica Aprilia in gara, con Zaepfel che ha dovuto spingere la V4 di Noale al traguardo stramazzando poi a terra inerme.

22h39 of racing and they are still fighting like cats & dogs 😍

The #6 Ducati moves up to 4th!#24hMotos #FIMEWC pic.twitter.com/ZflzQZW825 — FIM EWC (@FIM_EWC) April 16, 2023

SUPERSTOCK: COME NELL’EWC

Il podio della Superstock in qualche modo ricalca quello della top class, seppure con posizioni invertite. Se la 24H di Le Mans 2023 ha visto Honda, Yamaha e BMW in EWC, nella Stock vede BMW, Yamaha e Honda a conquistare il podio. Prima ovviamente Tecmas BMW, supportata proprio da casa madre e con Kenny Foray a fare da apripista. Seconda piazza per 3ART Best of Bike, con una caduta a loro volta, e grande esordio con Honda del team No Limits di Moreno Codeluppi, a podio da subito con la CBR. Prossimo appuntamento a Spa Francorchamps, che però potrebbe non essere una 24H ma due gare separate. Vi aggiorneremo su LiveGP.it!

Drama in T7! 😱

The SST Leading bike #41 CHROMEBURNER RAC41 HONDA is down along with bikes #90 & #101 due to oil on track.

🚨Safety car 🚨#24hMotos #FIMEWC pic.twitter.com/EGPeicrD9e — FIM EWC (@FIM_EWC) April 16, 2023

24H LE MANS 2023 – CLASSIFICA FINALE

