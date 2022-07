WorldSBK | Most, Gara 1: capolavoro Bautista, Razgatlioglu e Redding a podio

Attraverso una gestione perfetta Alvaro Bautista e Ducati Aruba vincono la prima gara a Most del WorldSBK. Lo spagnolo, ancor più leader del mondiale, ha la meglio su Toprak Razgatlioglu e Scott Redding, quest’ultimo protagonista di duelli spettacolari sia con il turco sia con Jonathan Rea, 4° sotto la bandiera a scacchi.

BAUTISTA DETTA LEGGE, SPETTACOLO TRA RAZGATLIOGLU, REDDING E REA

Sono 25 i punti portati a casa da Alvaro Bautista al termine di Gara 1 in Repubblica Ceca, un bottino che fa aiuta lo spagnolo ad allungare nel mondiale e che, al tempo stesso, lo galvanizza per le restanti gare del weekend. Nei 22 giri di Most Bautista ha utilizzato la testa e nel momento in cui la pioggia sembrava intensificarsi ha superato sia Razgatlioglu sia Rea, passati a dodici giri dalla fine della manche. Bautista ottiene così la 23esima vittoria in carriera, nonché la settima della stagione tre le due manche ufficiali e le SP Race.

Mentre Bautista allungava, il terzetto alle sue spalle ha infiammato l’ultimo terzo di gara. Razgatlioglu, Redding e Rea, infatti, hanno combattuto per la piazza d’onore e la battaglia ha raggiunto il culmine nel giro finale, quando il campione in carica ha superato e portato largo Redding, capace però di difendersi con tenacia su Jonathan Rea nel terzo settore. Rea, dunque, si è dovuto accontentare del 4° posto perdendo 12 punti da Bautista.

Al di là dei primi quattro al 5° posto compare un ottimo Axel Bassani, ancora il primo tra gli indipendenti, nuovamente in Top5 e, soprattutto, arrivato a fine gara con un distacco di soli cinque secondi dal vincitore. Bassani ha battuto i connazionali Andrea Locatelli – in affanno ad inizio gara – e Michael Ruben Rinaldi, passato con tre secondi di ritardo rispetto ai due italiani.

La prima Honda HRC, quella di Iker Lecuona, ha chiuso a soli due decimi dalla Panigale V4R di Rinaldi mentre delude Alex Lowes, 9° davanti ad Alex Lowes e Garrett Gerloff, l’ultimo della Top10. A completare la zona punti troviamo Loris Baz, Lucas Mahias, Philipp Oettl, Luca Bernardi e Xavi Vierge, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio.

WORLDSBK | MOST 2022 | RISULTATI GARA 1

