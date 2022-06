Álvaro Bautista vince anche Gara 2 nel WorldSBK a Misano 2022. Lo spagnolo di casa Aruba Ducati si porta a casa entrambe le gare lunghe al Marco Simoncelli World Circuit, uscendo dall’Italia con una leadership ancora maggiore in campionato. Il leader del mondiale piega la resistenza di Toprak Razgatlıoğlu, con Michael Ruben Rinaldi a completare il podio.

ALTRA GARA IN SOLITARIA

Álvaro Bautista continua il suo grandissimo momento di forma in questo 2022. Il pilota Ducati, nonostante non sia partito fin da subito in testa, ha sempre avuto la situazione sotto controllo. Lo spagnolo verso la metà della corsa si è preso la prima posizione ai danni di Toprak Razgatlıoğlu. Il campione del mondo in carica ha provato più volte a resistere allo strapotere della Ducati. Purtroppo per il turco, l’avversario ha tenuto (come in Gara 1) un ritmo semplicemente infattibile per il #1. Bautista arriva sul traguardo con ben 7 secondi di vantaggio sul primo inseguitore.

RIVINCITA PER RINALDI, GARA DA DIMENTICARE PER REA

Dopo una Superpole Race da dimenticare, Michael Ruben Rinaldi riesce a conquistare il secondo podio del weekend, nonché della stagione. Partito dalla decima casella, Rinaldi dopo un solo giro si è trovato già con i migliori tre piloti della griglia. Il #21 ha approfittato di un Jonathan Rea in netta difficoltà oggi pomeriggio. Il pilota Kawasaki ufficiale chiude la gara in un anonimo quarto posto, a ben 15″ dalla vetta della corsa.

LECUONA CHIUDE LA TOP 5, PAURA PER VIERGE

Dietro ai primi quattro c’è la prima Honda, guidata da Iker Lecuona. Lo spagnolo ex MotoGP ha vinto il duello per la top 5 dopo una partenza difficile. Lecuona precede Andrea Locatelli, il quale ha avuto qualche difficoltà nella prima parte di gara. Settima posizione per Axel Bassani, con Alex Lowes 8°: l’inglese ha dovuto scontare un Long Lap Penalty proprio all’ultimo giro di gara. Le due BMW di Scott Redding e Loris Baz chiudono la top 10. A punti anche Roberto Tamburini e Luca Bernardi, rispettivamente 12° e 13°.

Il grande spavento del WorldSBK a Misano 2022 in Gara 2 riguarda Xavi Vierge. La seconda Honda ufficiale stava facendo una gara superlativa, mentre stava tallonando Rea. Dopo una Superpole Race stupefacente, Vierge è stato vittima di un brutto incidente al Curvone a seguito di un contatto con Bassani. Lo spagnolo ex Moto2 si muoveva da quanto visto ed è stato trasportato per ulteriori accertamenti.

WORLDSBK | MISANO 2022, I RISULTATI DI GARA 2

Valentino Aggio

