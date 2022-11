Chiude i giochi al primo match point Alvaro Bautista, lo spagnolo riporta il titolo WorldSBK a Borgo Panigale grazie al secondo posto alle spalle di Toprak Razgatlioglu. Un digiuno lungo undici anni che termina in una caldissima domenica indonesiana per Ducati che grazie ad un binomio incredibile torna a vincere il titolo WorldSBK. La gara va a Toprak Razgatlioglu che così fa tripletta dopo le vittorie in gara1 e Superpole Race mentre a completare il podio c’è Jonathan Rea.

RAZGATLIOGLU UN FINALE CHE FA LA DIFFERENZA

Pole position, tripletta e tre giri veloci nelle tre gare corse a Mandalika per Toprak Razgatlioglu. Il turco ha fatto tutto il possibile per rimandare la festa di Alvaro Bautista che però ha gestito il largo margine portando a casa il suo primo titolo WorldSBK. Terza piazza per Jonathan Rea che nel finale di gara ha provato a rifarsi sotto alla coppia di testa ma che non è riuscito ad inserirsi nella lotta. Torpak Razgatlioglu va a vincere dando una prova di forza incredibile nel finale andando a far registrare per due volte il miglior passaggio di gara abdicando da vero campione.

Quarta piazza per Andrea Locatelli, ritornato finalmente veloce in questo weekend dopo una stagione veramente complicata. Ottima quinta piazza per Axel Bassani che con la Ducati del team Motocorsa conquistano il titolo di miglior pilota e team indipendenti. Sesta posizione per Scott Redding, l’inglese di casa BMW si ferma a dodici secondi dalla vittoria in una zona di classifica senza infamia e senza lode. Alle sue spalle staccati a loro volta di due secondi Xavi Vierge e Garrett Gerloff, l’americano alla sua penultima prestazione da pilota Yamaha centra una buona top10. Chiudono i dieci infine Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi, molto più in difficoltà in questa ultima gara a Mandalika rispetto al resto del weekend.

Mathias Cantarini