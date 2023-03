Loris Baz, pilota BMW nella WorldSBK, è stato protagonista dell’incidente con Alex Lowes durante la Superpole Race a Mandalika. Il pilota transalpino ha riportato una frattura al perone e danni ai legamenti della caviglia, ma sembra determinato a tornare in pista già dal prossimo round di Superbike ad Assen

BAZ SULL’INCIDENTE: “PENSAVO MI SI FOSSE STACCATA LA GAMBA”

Una gara non semplice in quel di Mandalika, la pista non era nelle migliori condizioni e tutti i piloti faticavano giro dopo giro. Loris Baz si stava mettendo in luce durante la Superpole Race, quando è stato colpito pesantemente alla gamba da Alex Lowes. Il pilota Kawasaki ha tentato l’attacco all’interno di curva dieci, ma improvvisamente Baz ha tirato fuori la gamba per affrontare la staccata. I due sono venuti al contatto con Lowes che ha quasi tranciato la gamba destra del francese: “Pensavo mi si fosse staccata la gamba” – ha esordito nell’intervista Baz – “Ho capito subito di essermi rotto qualcosa, onestamente la mia prima reazione dopo il contatto è stata quella di vedere se avessi ancora la gamba“.

Surgery done! More damage than expected! But too job like Always by Dr Ray and his crew!

Back home today ! pic.twitter.com/7jJT3wIT3X — Loris baz (@lorisbaz) March 11, 2023

“Ho avvertito tanto dolore alla caviglia che era diventata più grossa del normale, ottimo il lavoro dello staff tecnico. Abbiamo subito visto la frattura del perone e i danni ai legamenti della caviglia. Mi hanno detto che era necessaria un’operazione, così ho scelto di tornare a casa e di operarmi qua visto che ho un ottimo specialista“. Poi scendendo nei dettagli per quanto riguarda l’incidente: “Penso che più fattori abbiano causato l’infortunio, in primis la condizione della pista: guidando tutti sulla stessa linea si va a pulire solamente quel tratto di asfalto. Se devi affrontare un sorpasso sei costretto ad andare sulla parte sporca e rischiare. Alex si è avvicinato anche a causa del vento, che lo ha portato molto vicino a me. Tutto ciò a portato all’incidente e questa volta lo sfortunato sono stato io“.

IL RESOCONTO FINO AD ORA DELLA STAGIONE

“Sapevamo non sarebbe stato semplice” – ha commentato Loris – “A Phillip Island è stato difficile, nessuna BMW è stata veramente veloce. In Indonesia mi sentivo meglio fin da subito, abbiamo fatto un bello step ma poi ho perso qualcosa in curva 1“. Loris Baz momentaneamente occupa la diciassettesima posizione in classifica generale, con 6 punti archiviati nel corso dei primi due appuntamenti di questo campionato di WorldSBK 2023. “Tutti nel team stanno lavorando alla grande, nessuno si è arreso. Non siamo gli unici in difficoltà, anche Kawasaki sembra essere un passo indietro rispetto a Yamaha e Ducati. Credo fortemente nel progetto e sicuramente arriveremo all’obiettivo“.

OBIETTIVO ASSEN

Baz ha a disposizione 5 settimane di recupero prima di arrivare al weekend di Assen, ma sarà importante la guarigione dei legamenti: “Non conosco esattamente le tempistiche, ma l’obiettivo è tornare ad Assen” – spiegando poi cosa farà nelle prossime settimane – “Al momento non posso fare nulla, sto seduto sul divano con la gamba alzata e il ghiaccio sopra. Il chirurgo è d’accordo con il rientro, ma ora dovrò star fermo per due settimane senza fare nulla. Tra dieci poi inizierò la fisioterapia“. Conclude poi Loris: “Al 95% ci sarò, non so in quali condizioni. Non sono sicuro in che stato ma a breve partirò con la riabilitazione e avrò poi solo tre settimane per tornare in pista. So cosa comporta la rottura di un osso, ma bisognerà stare attenti ai legamenti così da riprendere il movimento della caviglia“.

Continueremo a monitorare la situazione del pilota di BMW, ma per il momento diamo appuntamento proprio al circuito di Assen, in programma dal 21 al 23 aprile, per il terzo round della WorldSBK 2023

Fabrizio Giuseppe Pignatelli