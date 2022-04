Certi amori non finiscono mai: è il caso del WorldSBK con Leon Haslam. Il leone inglese, che ha salutato il paddock iridato a fine 2021, tornerà al mondiale nel 2022, ma solo in parte. Infatti il #91 prenderà parte a quattro prove del campionato in sella alla Kawasaki del team Pedercini. In particolare, Haslam correrà a Misano, Donington, Most e Portimao in base ai suoi impegni nel British Superbike. L’inglese affiancherà quindi il pilota titolare Loris Cresson.

UNA STORIA LEGGENDARIA

In WSBK Leon Haslam è da considerare una leggenda: arrivato nel 2003 part time, Haslam ha corso ben 11 stagioni complete nella massima serie, con altre molte apparizioni come wildcard proprio con il team Pedercini. Infatti, Haslam ha preso parte dal 2016 al 2018 ad alcuni round del mondiale con la Kawasaki privata del team privato. Il primo weekend con i colori di Pedercini è arrivato in Qatar nel 2016, con Haslam che ha conquistato un 11° ed un 5° posto. L’esperienza si è ripetuta nel 2017 sul circuito inglese di Donington, nel quale Haslam ha sempre ben figurato. Il classe 1983 ha conquistato un fenomenale secondo posto, dietro solo al connazionale Tom Sykes. Nel 2018 Haslam ha preso parte ai round di Imola e Donington, dove sono arrivati due noni posti come miglior risultato.

LE PAROLE DI PEDERCINI

Oltre al belga Loris Cresson, Lucio Pedercini potrà contare anche su Leon Haslam in questa stagione 2022. Il Team Principal è entusiasta riguardo questa opportunità: “Haslam nel nostro team è semplicemente perfetto. Entrambi abbiamo ancora molto da dare al paddock WSBK e siamo pronti a dare spettacolo in questi quattro round! Grazie alle nostre conoscenze e alle sue abilità speriamo di poter lottare per buoni risultati, come abbiamo già fatto in passato. Di sicuro ci divertiremo.”

Valentino Aggio

Leggi anche: WORLDSBK | TEST ARAGON, DAY 2: REA DOMINATORE ASSOLUTO